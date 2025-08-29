El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Expertos explican a los presentes en la visita como son las experiencias del festival LINK. Alex Piña
Arte de vanguardia en Oviedo

Alfredo Canteli aboga por un concurso de ideas para definir el futuro de la fábrica de La Vega

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, afirma que el «patrimonio debe estar vivo si queremos conservarlo» durante una visita al festival LINK

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:39

El festival de la vanguardia audiovisual LINK, circuito de experiencias culturales insólitas, recibió este viernes sus primeras visitas con el alcalde, Alfredo Canteli, y la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez , a la cabeza. Ofrecerá a ovetenses y visitantes durante el fin de semana una serie de actividades de realidad virtual y experiencias semejantes. Todo ello en la antigua fábrica de armas de La Vega, un lugar emblemático y de futuro para la ciudad con más de 120.000 metros cuadrados.

Un futuro que por ahora se mueve a cámara lenta aunque el regidor dejó claro que la lentitud tiene que ver con los procedimientos administrativos «aunque estamos trabajando y estamos preparando el proyecto». Ese futuro pasará por «un concurso de ideas» para desarrollar la zona y que «prepararemos cuando el proyecto para la zona sea una realidad», declaró. El regidor no ofreció fechas ni concreciones pero dejó sobre la mesa el camino a seguir. Un camino que no se prevé que vea la luz en el corto plazo.

Además, Canteli aclaró sobre el festival LINK que «este año es especial, por esa candidatura a ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Es un impulso en el que está muy implicada la consejera. Yo creo que conseguirlo sería un hito para Asturias».

El director de LINK, José Castellano, «Esta es la sexta edición de Link, un festival que llamamos un circuito de experiencias culturales insólitas porque lo que queremos es acercar a la gente un tipo de experiencias que normalmente no se ven en el día a día. En Asturias y en España hay muy pocos festivales que trabajen en estos lenguajes».

«Sin precedentes»

El circuito de experiencias de realidad extendida que propone este año LINK combina artistas consolidados y talentos emergentes, además de explorar la disolución de las fronteras entre creadores y receptores. El público podrá meterse en cuatro propuestas de realidad mixta y realidad aumentada: la programación incluye Impulse: Playing With Reality, de May Abdalla y Barry Gene Murphy, premiada en la última Bienal de Venecia; Ito Meiky?, de Boris Labbe, trabajo premiado con el Grand Prix - Venice Immersive del Festival Internacional de Venecia; Colored, de Stéphane Foenkinos y Pierre Alain Giraud, galardonada en Cannes, y In Pursuit of Repetitive Beats de Darren Emerson, que triunfó en la última edición del Festival de Clermont-Ferrand.

«Esta fábrica, los ovetenses y los asturianos la sienten muy suya. Volver a verla llena de gente y de propuestas culturales es lo que realmente le dará vida», expresó Gutiérrez. Aprovechó la circunstancia para definir el acuerdo entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa para la cesión del recinto como un hecho «sin precedentes», y valoró que este tipo de consensos evitan que espacios patrimoniales queden abandonados. «Al final, el patrimonio, si queremos conservarlo, tiene que ser un patrimonio vivo. Es la única manera de garantizar su porvenir», afirmó.

La responsable regional destacó el papel del festival LINK, que se celebrará desde este viernes y hasta el domingo 31 de agosto, como motor de innovación, diálogo y pensamiento, accesible a todos los públicos y con propuestas que conectan las nuevas tecnologías con el patrimonio histórico e industrial del espacio. Las puertas de la fábrica de La Vega ya están abiertas para un gran acontecimiento cultural.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jaleo en San Lorenzo al enfrentarse dos hermanos leoneses a los socorristas de Gijón
  2. 2 Un joven recibe varias puñaladas durante la verbena en las fiestas de San Agustín en Avilés
  3. 3 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias
  4. 4 Localizan una serpiente de un metro y medio en una acera de Gijón
  5. 5 Asturias, destino vacacional de moda entre los famosos
  6. 6 Un gijonés de 68 años, rescatado en la playa de San Lorenzo
  7. 7 Vueling recoloca en otras conexiones a los pasajeros del abortado vuelo de Asturias a París
  8. 8 Detenido en Llanes cuando iba a provocar un incendio
  9. 9 La lluvia apacigua los incendios en Asturias mientras se producen las primeras detenciones
  10. 10 Lleno para despedir el autocine de Gijón: «Lo vamos a echar mucho en falta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Alfredo Canteli aboga por un concurso de ideas para definir el futuro de la fábrica de La Vega

Alfredo Canteli aboga por un concurso de ideas para definir el futuro de la fábrica de La Vega