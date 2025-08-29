Alfredo Canteli aboga por un concurso de ideas para definir el futuro de la fábrica de La Vega

Rafael Francés Oviedo Viernes, 29 de agosto 2025, 22:39 Comenta Compartir

El festival de la vanguardia audiovisual LINK, circuito de experiencias culturales insólitas, recibió este viernes sus primeras visitas con el alcalde, Alfredo Canteli, y la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez , a la cabeza. Ofrecerá a ovetenses y visitantes durante el fin de semana una serie de actividades de realidad virtual y experiencias semejantes. Todo ello en la antigua fábrica de armas de La Vega, un lugar emblemático y de futuro para la ciudad con más de 120.000 metros cuadrados.

Un futuro que por ahora se mueve a cámara lenta aunque el regidor dejó claro que la lentitud tiene que ver con los procedimientos administrativos «aunque estamos trabajando y estamos preparando el proyecto». Ese futuro pasará por «un concurso de ideas» para desarrollar la zona y que «prepararemos cuando el proyecto para la zona sea una realidad», declaró. El regidor no ofreció fechas ni concreciones pero dejó sobre la mesa el camino a seguir. Un camino que no se prevé que vea la luz en el corto plazo.

Además, Canteli aclaró sobre el festival LINK que «este año es especial, por esa candidatura a ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Es un impulso en el que está muy implicada la consejera. Yo creo que conseguirlo sería un hito para Asturias».

El director de LINK, José Castellano, «Esta es la sexta edición de Link, un festival que llamamos un circuito de experiencias culturales insólitas porque lo que queremos es acercar a la gente un tipo de experiencias que normalmente no se ven en el día a día. En Asturias y en España hay muy pocos festivales que trabajen en estos lenguajes».

«Sin precedentes»

El circuito de experiencias de realidad extendida que propone este año LINK combina artistas consolidados y talentos emergentes, además de explorar la disolución de las fronteras entre creadores y receptores. El público podrá meterse en cuatro propuestas de realidad mixta y realidad aumentada: la programación incluye Impulse: Playing With Reality, de May Abdalla y Barry Gene Murphy, premiada en la última Bienal de Venecia; Ito Meiky?, de Boris Labbe, trabajo premiado con el Grand Prix - Venice Immersive del Festival Internacional de Venecia; Colored, de Stéphane Foenkinos y Pierre Alain Giraud, galardonada en Cannes, y In Pursuit of Repetitive Beats de Darren Emerson, que triunfó en la última edición del Festival de Clermont-Ferrand.

«Esta fábrica, los ovetenses y los asturianos la sienten muy suya. Volver a verla llena de gente y de propuestas culturales es lo que realmente le dará vida», expresó Gutiérrez. Aprovechó la circunstancia para definir el acuerdo entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa para la cesión del recinto como un hecho «sin precedentes», y valoró que este tipo de consensos evitan que espacios patrimoniales queden abandonados. «Al final, el patrimonio, si queremos conservarlo, tiene que ser un patrimonio vivo. Es la única manera de garantizar su porvenir», afirmó.

La responsable regional destacó el papel del festival LINK, que se celebrará desde este viernes y hasta el domingo 31 de agosto, como motor de innovación, diálogo y pensamiento, accesible a todos los públicos y con propuestas que conectan las nuevas tecnologías con el patrimonio histórico e industrial del espacio. Las puertas de la fábrica de La Vega ya están abiertas para un gran acontecimiento cultural.

