Uno de los conciertos en La Ería en la pasada edición de San Mateo. Alex Piña

El PSOE de Oviedo pide al PP volver al modelo de conciertos gratuitos en las fiestas de San Mateo

Califica el proyecto festivo del Ayuntamiento como un «festival» al que sólo pueden acceder aquellos que puedan permitirse la entrada

A. A.

Oviedo

Martes, 26 de agosto 2025, 18:59

El portavoz del PSOE de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, instó este martes al equipo de gobierno local a «cambiar el modelo festivo» de San Mateo ... . Un modelo de fiestas «mucho más popular, accesible y participativo», y no de conciertos de pago de entre 16 y 60 euros la entrada. «El Ayuntamiento invierte 500.000 euros en la carpa y este es un modelo festivo que segmenta a quien puede acceder a los conciertos cuando todo el mundo debería acceder; es una especie de festival al que va a entrar aquel que pueda pagarse la entrada» y no unas fiestas populares con una oferta musical gratuita, defendió.

