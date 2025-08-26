El PSOE de Oviedo pide al PP volver al modelo de conciertos gratuitos en las fiestas de San Mateo Califica el proyecto festivo del Ayuntamiento como un «festival» al que sólo pueden acceder aquellos que puedan permitirse la entrada

Uno de los conciertos en La Ería en la pasada edición de San Mateo.

A. A. Oviedo Martes, 26 de agosto 2025, 18:59 Comenta Compartir

El portavoz del PSOE de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, instó este martes al equipo de gobierno local a «cambiar el modelo festivo» de San Mateo ... . Un modelo de fiestas «mucho más popular, accesible y participativo», y no de conciertos de pago de entre 16 y 60 euros la entrada. «El Ayuntamiento invierte 500.000 euros en la carpa y este es un modelo festivo que segmenta a quien puede acceder a los conciertos cuando todo el mundo debería acceder; es una especie de festival al que va a entrar aquel que pueda pagarse la entrada» y no unas fiestas populares con una oferta musical gratuita, defendió.

«No digo que no pueda haber conciertos de pago», continuó el socialista, «pero mayoritariamente deben ser asequibles para todo el mundo; unas fiestas que no tengan el núcleo de conciertos tan separado del casco antiguo. Nosotros haríamos unas fiestas más variadas y accesibles», aventuró. Una de las primeras medidas de Alfredo Canteli tras su llegada a la Alcaldía en 2019 fue el cambio del modelo festivo. Comenzó eliminando los chiringuitos tradicionales y continuó instaurando los conciertos de pago.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión