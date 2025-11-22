Alfredo Canteli reivindica a la juventud: «Son el presente y el futuro de este país» El alcalde participa en las jornadas formativas de las Nuevas Generaciones del Partido Popular en el hotel Exe dispuesto a que «me den muchas ideas»

Las Nuevas Generaciones del Partido Popular continuaron este sábado con sus jornadas formativas en el hotel Exe de Oviedo. Durante toda la mañana, las juventudes conservadoras asistieron a ponencias sobre España, Europa y Oviedo con algunos de los principales nombres del partido a nivel local, regional y también español. De bajar a lo concreto en lo que tiene que ver con la administración más cercana al ciudadano, un ayuntamiento, se encargó el alcalde de la capital, Alfredo Canteli, que les ofreció un testimonio de primera mano sobre cómo ser un buen regidor para tu ciudad. La receta del regidor es simple: «Ser alcalde de Oviedo está al alcance de todos si son trabajadores, honrados, leales y si tienen sentido común; cualquiera puede llegar, pero hay que trabajar mucho».

El primer edil ovetense, que estuvo muy arropado en todo momento por su público, lanzó un alegato en defensa de la juventud. «Yo creo mucho en los jóvenes y siempre creí; creí cuando estaba en el banco, creo desde el Ayuntamiento y creo en general. Hay una juventud maravillosa... ¿Que algunos no se comportan? Sí, pero son una minoría; la mayoría tiene un porvenir enorme y son el presente y futuro de este país», advirtió.

Canteli acudió a la cita con el objetivo, por un lado, de trasladar su experiencia y, por otro, retroalimentarse. «Espero que ellos me pregunten de todo, yo sólo les voy a contar quién soy y cómo llegué hasta aquí, pero también quiero que me den muchas ideas», concluyó.

En el Exe también se encontraba la presidenta de Nuevas Generaciones España, Beatriz Fanjul. Calificó como «muy potente» la Escuela Ciudad de Oviedo –el título de las jornadas– por su capacidad para reunir a cinco presidentes de NN GG autonómicos (País Vasco, Madrid, Galicia, Murcia y Asturias), lo que demuestra, aventuró, «que nos llevamos muy bien y que trabajamos en equipo». Además, admitió Fanjul, «Asturias es como si fuera mi casa, porque mi madre es de Oviedo y me encanta estar aquí».

Esta, que se encargó de la clausura de la jornada, manifestó que el «socialismo ha condenado a los jóvenes a no tener futuro» y tildó de «precario» al presidente Pedro Sánchez. «Lejos de avanzar, sus políticas nos hacen retroceder», aseguró. Señaló algo similar sobre la realidad política del Principado, liderado por la izquierda, donde pidió un cambio. «(Álvaro) Queipo tiene la oportunidad y otra Asturias es posible», finalizó.