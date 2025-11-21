Álvaro Queipo: «Oviedo es una ciudad tractora y cabeza de crecimiento»

«Lo que está claro es que Oviedo, ahora mismo, es una ciudad tractora y cabeza de crecimiento. En todos los aspectos, tanto de ... empleo como de atracción de población, Oviedo está a la cabeza de Asturias y en muchas cuestiones Asturias está recibiendo buenas cifras gracias, entre otras cosas, a que en Oviedo se está haciendo una enorme labor». Ese es el balance de la gestión del equipo de gobierno que encabeza Alfredo Canteli que realizó durante la tarde de este viernes el presidente regional del Partido Popular, Álvaro Queipo, durante su intervención en las jornadas formativas organizadas por Nuevas Generaciones bajo el título 'Escuela Ciudad de Oviedo' y celebradas en el hotel Exe.

Preguntado sobre la labor del alcalde ovetense, Queipo advirtió que Canteli «lo está haciendo perfecto». «Es una persona que tiene a Oviedo en la cabeza, que sabe lo que Oviedo necesita y que, además, es una persona receptiva a la que se puede acudir y que los vecinos saben que está a disposición. Cuando sea presidente de Asturias, Alfredo Canteli tendrá un aliado en la Presidencia», enfatizó.

De esta forma, el programa de la escuela formativa continuará durante el mediodía de este sábado con la ponencia del regidor. Durante dos días, más de un centenar de jóvenes charlarán sobre los asuntos de actualidad y conocerán la experiencia de diferentes cargos públicos. Según Queipo, «el futuro y el presente del partido está aquí, en este evento que, además, está congregando a las nuevas generaciones de toda Asturias». En ese sentido, continuó, «es aquí donde se fraguan las ideas, donde se construyen los liderazgos, los equipos..., y estoy encantado de estar aquí con ellos y de echarles una mano en todo lo que pueda».

«Asturias tiene que ser competitiva»

Sobre el devenir de la comunidad autónoma, el líder del PP regional reivindicó que «Asturias tiene que ser competitiva», ya que «estamos perdiendo puestos de competitividad con respecto a las comunidades autónomas vecinas; la última reforma fiscal que ha llevado a cabo el Gobierno nos separa aún más de nuestros vecinos y dificulta aún más la actividad económica y sobre todo el atractivo para que venga gente».

Al líder del partido a nivel autonómico lo recibieron entre aplausos a su llegada. En palabras del secretario general de NN GG en Asturias, Gonzalo Otero, «Asturias está cansada y asfixiada; pierde población y el socialismo es inacción y de falta de un proyector futuro».

¿Cuáles son los principales problemas? «Salarios estancados y mercado laboral rígido», destacó, para añadir a renglón seguido que el «Gobierno de Barbon pone obstáculos para aquellos que nos queremos quedar aquí. Nuestro proyecto es claro, realista y valiente: generar oportunidades, reducir trabas y apostar por un entorno favorable para que los jóvenes emprendan».