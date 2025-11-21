El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente del PP regional, Álvaro Queipo, junto a representantes de Nuevas Generaciones. Mario Rojas

Álvaro Queipo: «Oviedo es una ciudad tractora y cabeza de crecimiento»

El presidente regional del PP inaugura las jornadas formativas de las Nuevas Generaciones y asegura que «aquí es donde se fraguan los liderazgos»

R. Fidalgo / A. Arce

Oviedo

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:02

Comenta

«Lo que está claro es que Oviedo, ahora mismo, es una ciudad tractora y cabeza de crecimiento. En todos los aspectos, tanto de ... empleo como de atracción de población, Oviedo está a la cabeza de Asturias y en muchas cuestiones Asturias está recibiendo buenas cifras gracias, entre otras cosas, a que en Oviedo se está haciendo una enorme labor». Ese es el balance de la gestión del equipo de gobierno que encabeza Alfredo Canteli que realizó durante la tarde de este viernes el presidente regional del Partido Popular, Álvaro Queipo, durante su intervención en las jornadas formativas organizadas por Nuevas Generaciones bajo el título 'Escuela Ciudad de Oviedo' y celebradas en el hotel Exe.

