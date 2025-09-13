Andrea Solís, al frente de Juventudes Socialistas de Oviedo
La estudiante de Derecho aspira a «que se escucha a la juventud en los barrios» y reclama que más mujeres ocupen puestos de responsabilidad
Susana Neira
Oviedo
Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:28
Andrea Solís Rodríguez, estudiante de Derecho y vecina de La Corredoria, es la nueva secretaria de organización de Juventudes Socialistas de Oviedo, dando así el relevo a Sergio Llera Suárez, que pasa a liderar Juventudes Socialistas de Asturias. Según avanzó este sábado, su propósito es seguir «una línea continuista» con su antecesor y dos objetivos prioritarios: «Que se escuche a la juventud residente en los barrios de la ciudad, porque no hay política de juventud como tal en el Ayuntamiento», y potenciar el papel de las mujeres, «que somos el futuro de la juventud y los partidos» para que ocupen cargos de responsabilidad.
La acompañarán en su equipo Luis Juárez, como vicesecretario de política institucional y transición ecológica; Trinidad López, en la secretaría de organización y zona rural: Pablo Ruiz de la Peña, como secretario de LGTBIQ+ y Miranda Cienfuegos, secretaria de Igualdad y Turismo.
Solís fue nombrada en un acto celebrado en la Casa del Pueblo en el que intervino, además de Llera, la secretaria general de la Agrupación Municipal Socialista, Delia Losa.
