El arzobispo bendice en Ventanielles ocho capillas «de santidad contemporánea»

Rafael Francés Oviedo Domingo, 19 de octubre 2025, 19:53 Comenta Compartir

De la mano del párroco de la Sagrada Familia de Ventanielles, Jaime Sanz, el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, bendijo ocho capillas en el templo del barrio dedicadas a otros tantos santos contemporáneos –entre ellas una dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, «que no es santo pero es el que hace santos a todos»– como ofrenda de santidad pero también como ejemplo de cómo se puede ser santo en los tiempos actuales, unos momentos en los que la fe católica no vive uno de sus mejores tiempos en Europa. Así, las capillas están dedicadas a Juan Pablo II, Teresa de Calcuta, Carlo Acutis, Manuel González, Josemaría Escrivá de Balaguer, Pío de Pietrelcina y Rafael Arnáiz.

Sanz Montes afirmó durante la homilía que «la parroquia ha tenido el acierto de estas ocho capillas de santos contemporáneos» y explicó a los presentes que «para ser santo no hay que ser cura u obispo, lo único que hay que hacer es descubrir donde Dios me quiere plantar y el que obedezca a este proyecto será eterno de un Dios que sabe su nombre y le quiere».

El arzobispo describió sus vivencias con varios de los santos que inauguraron este domingo capilla en Ventanielles como Juan Pablo II, la madre Teresa de Calcuta y de San Josemaría Escrivá que falleció en 1975, entonces yo era un guaje, pero mi padre me hablaba de él».

Tras la misa, celebrada con el párroco y otros tres sacerdotes, el arzobispo recorrió las naves laterales de la iglesia hisopo en mano bendiciendo por aspersión cada una de las capillas ante la mirada de los feligreses de la parroquia de la Sagrada Familia.