¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Presentación de la 8ª carrera Galbán en el Espacio Circus. Juan Carlos Román

La Asociación Galbán presenta su 8ª carrera contra el cáncer infantil

Tendrá lugar el 22 de febrero y espera rebasar los 46.476 participantes de la última edición

E. C.

Oviedo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:19

La Asociación Galbán, que agrupa a familias afectadas por el cáncer infantil, presentó ayer en Oviedo su 8ª marcha solidaria. Una iniciativa que tiene como principal propósito recaudar fondos para que se investigue sobre las patologías oncológicas que afectan a niños y adolescentes. Esta nueva edición de 'Corre con Galbán' coincidirá con el 25 aniversario de la asociación que actualmente preside Lennart Koch, presente en el acto oficial celebrado en el Espacio Circus. La carrera no tendrá lugar hasta el 22 de febrero, pero la entidad ya está embarcada en su organización con el objetivo de rebasar los 46.476 participantes de la última edición, un récord histórico que permitió destinar nada menos que 200.000 euros a proyectos de investigación. La marea naranja de Galbán se desplegará simultáneamente por los 78 concejos asturianos.

