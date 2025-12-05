«Les trasladamos el problema en la Atención Primaria en Oviedo»

Plataforma de Asociaciones contra la degradación de la Atención Primaria en la Junta General

Susana Neira Oviedo Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:36

La Plataforma de Asociaciones contra la degradación de la Atención Primaria, compuesta por cuarenta colectivos vecinales, llevó este miércoles sus peticiones a la Junta General del Principado. Portavoces de la plataforma, entre ellos el presidente de la asociación de vecinos de Teatinos, Santiago Camporro, se reunieron con los diputados socialistas Ricardo Fernández y Jacinto Braña.

Iniciaron así una ronda de reuniones que espera continuar con los grupos para reclamar un aumento de las plantillas en los centros de salud y reducir los tiempos de espera.