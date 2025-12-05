«Les trasladamos el problema en la Atención Primaria en Oviedo»
La Plataforma de Asociaciones contra la degradación de la Atención Primaria se reúne con el PSOE en la Junta General
Oviedo
Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:36
La Plataforma de Asociaciones contra la degradación de la Atención Primaria, compuesta por cuarenta colectivos vecinales, llevó este miércoles sus peticiones a la Junta General del Principado. Portavoces de la plataforma, entre ellos el presidente de la asociación de vecinos de Teatinos, Santiago Camporro, se reunieron con los diputados socialistas Ricardo Fernández y Jacinto Braña.
Iniciaron así una ronda de reuniones que espera continuar con los grupos para reclamar un aumento de las plantillas en los centros de salud y reducir los tiempos de espera.