Los representantes vecinales en la Junta General. M. Rojas
Plataforma de Asociaciones contra la degradación de la Atención Primaria en la Junta General

«Les trasladamos el problema en la Atención Primaria en Oviedo»

La Plataforma de Asociaciones contra la degradación de la Atención Primaria se reúne con el PSOE en la Junta General

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:36

Comenta

La Plataforma de Asociaciones contra la degradación de la Atención Primaria, compuesta por cuarenta colectivos vecinales, llevó este miércoles sus peticiones a la Junta General del Principado. Portavoces de la plataforma, entre ellos el presidente de la asociación de vecinos de Teatinos, Santiago Camporro, se reunieron con los diputados socialistas Ricardo Fernández y Jacinto Braña.

Iniciaron así una ronda de reuniones que espera continuar con los grupos para reclamar un aumento de las plantillas en los centros de salud y reducir los tiempos de espera.

