¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Leticia González y Lourdes Iglesias. A. O.

La Asturias Fashion Week recaudará fondos en favor de 'El ángel de Javi'

Ocho firmas y comercios lucirán la calidad y diversidad de la moda asturiana este lunes, a partir de 19.30 horas, en el Teatro Filarmónica

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:00

La Asturias Fashion Week se celebrará este lunes, 4 de noviembre, a las 19.30 horas, en el Teatro Filarmónica de Oviedo. Este ocasión, su 18 edición, se convertirá en un acto solidario a favor de 'El ángel de Javi', la causa benéfica destinada a recaudar fondos para eltratamiento médico de un niño ovetenses con el síndrome Nedamss, una enfermedad rara y devastadora que le está robando poco a poco el habla, la movilidad y la capacidad de respirar. Su familia necesita 1,5 millones de euros para traer a España esa terapia genética experimental.

En esta ocasión, la Asturias Fashion Week no cobrará entrada, si no que se invitará al público a realizar una donación voluntaria equivalente al precio simbólico de una localidad para contribuir a esta campaña solidaria.

Sobre el escenario, ocho firmas y comercios mostrarán sus diseños durante la gala para «reflejar la diversidad y la calidad de la moda asturiana». «Es una cita consolidada en el calendario cultural y comercial de Oviedo, un escaparate para las tiendas, diseñadores y empresas de nuestra ciudad y una oportunidad para que la moda siga siendo motor económico y creativo», destacó la concejala de Economía, Leticia González.

Esta pasarela, organizada por Lourdes Iglesias, directora de Rassim's Modelos, participarán N20, empresa asturiana con presencia en Galicia, Cantabria y País Vasco; Gales Moda Hombre, especializada en moda masculina; Marian Vaquero, empresa multimarca de moda femenina; Maximina, comercio tradicional de la zona de Silla del Rey; 7 Colores, con su línea infantil; L'Opción Nort, fábrica ubicada en el polígono de Asipo dedicada a la confección de prendas exteriores para todo el país; Elakokette, marca asturiana de lencería y moda baño con proyección nacional; y, como cierre, 7 Rosas, establecimiento de la calle La Lila, que recibirá un homenaje especial por su trayectoria profesional y su contribución al comercio ovetense.

