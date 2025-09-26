Atropellan a un hombre en la parada de bus de La Tenderina en Oviedo La víctima, de 60 años, ha sido trasladado «con un golpe en la cabeza» al HUCA

Susana Neira Oviedo Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:29

Un hombre de 60 años ha sido atropellado este viernes, pasadas las once de la mañana, en la parada de autobús de La Tenderina, en Oviedo, a la altura del número 191. Una ambulancia lo ha trasladado «con un golpe en la cabeza» al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

El accidente generó un gran revuelo en la zona. Según testigos presenciales, la víctima corría para coger el autobús cuando recibió el impacot del vehículo. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron, además de los servicios sanitarios, agentes de la Policía Local.