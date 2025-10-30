Atropellan a una niña en Oviedo

Rafael Francés Oviedo Jueves, 30 de octubre 2025, 19:53 Compartir

Un coche, conducido por un hombre, ha atropellado a una niña que iba acompañada por su madre cuando ambas cruzaban por un paso de peatones en la calle Alfonso Camín en el barrio de Pumarín de Oviedo. La niña ha sufrido pequeñas contusiones y aunque parecían de pequeña consideración hasta la zona se trasladó un ambulancia.

Se da la circunstancia de que los presentes pensaron en un primer momento que el conductor se había dado a la fuga porque se bajó del coche para ver el estado de la niña pero se volvió a montar y desapareció dejando a su acompañante en el lugar de los hechos. Regresó pocos minutos después, según las fuentes consultadas, tras haber aparcado el coche.

Temas

Oviedo