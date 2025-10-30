El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Zona de la calle de Alfonso Camín, donde se produjo el atropello. Alex Piña

Atropellan a una niña en Oviedo

La menor mostraba contusiones de poca consideración aunque hasta la zona se desplazó una ambulancia

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:53

Un coche, conducido por un hombre, ha atropellado a una niña que iba acompañada por su madre cuando ambas cruzaban por un paso de peatones en la calle Alfonso Camín en el barrio de Pumarín de Oviedo. La niña ha sufrido pequeñas contusiones y aunque parecían de pequeña consideración hasta la zona se trasladó un ambulancia.

Se da la circunstancia de que los presentes pensaron en un primer momento que el conductor se había dado a la fuga porque se bajó del coche para ver el estado de la niña pero se volvió a montar y desapareció dejando a su acompañante en el lugar de los hechos. Regresó pocos minutos después, según las fuentes consultadas, tras haber aparcado el coche.

