El Auditorio de Oviedo estará cerrado dos meses para el arreglo de la estructura El Auditorio Príncipe Felipe se encuentra en la plaza del Fresno. / ALEX PIÑA La oposición duda de que la reforma se pueda hacer por el verano ante el retraso en la aprobación definitiva del presupuesto ROSALÍA AGUDÍN Lunes, 11 febrero 2019, 02:36

Las alarmas saltaron hace un año y medio. Un informe ponía en duda la seguridad del Auditorio Príncipe Felipe tras diecisiete años de funcionamiento. No cumplía las normativas de protección contra incendios y el Ayuntamiento limitó su uso. Se cerraron la tercera planta y el sótano y se prohibió la utilización simultánea de las salas principal y polivalente. Las obras de reforma están ahora más cerca y permitirán recuperar el uso conjunto de estas dos últimas zonas. El proyecto, elaborado por el arquitecto Adolfo César Díaz Rubio, para adecuar a la legislación el edificio de 1999 está en manos de los técnicos de la sección de Edificios para su revisión.

Esta reforma, que costará a las arcas municipales 2,2 millones de euros y durará cuatro meses, afectará a la actividad diaria del Auditorio. Se cerrará al público, en principio, «dos meses» para ejecutar las obras relacionadas con la estructura. El resto se compatibilizará con la programación, tal y como informó ayer la edil responsable Ana Rivas, quien también añadió que el inicio de estos trabajos aún no está fechado. Los pliegos se encuentran en la actualidad en fase de aprobación y después se licitarán las obras.

El redactor del proyecto propone que la actuación se haga durante el verano, cuando la actividad del Auditorio baja, pero desde la oposición dudan de que se puede cumplir este plazo. Señalan que en febrero aún no están aprobados de forma definitiva los presupuestos, en los que se incluye una partida de 2,5 millones de euros para seguridad en edificios municipales.

«Dejan el marrón y la alarma social para el siguiente mandato», acusa el PP«Es fundamental acometer los trabajos de forma ágil y precisa», defiende IU

Ciudadanos cree que si el procedimiento se sigue demorando se puede llegar al año que viene: «Sin cuentas igual nos vemos abocados a esperar hasta 2020», especificó su portavoz, Luis Pacho. En este sentido, el Partido Popular se pregunta cómo se puede decir que el Auditorio se cierra si aún no están los «pliegos de licitación, no se ha iniciado el proceso de contratación y no hay contratista».

El edil José Ramón Pando también criticó que en todo este tiempo el equipo de gobierno «no supo solucionar» esta situación y dejará «el marrón y la alarma social» para el siguiente mandato. «¿Será posible que en tres meses el tripartito sea capaz de empezar las obras de seguridad del Auditorio cuando llevan tres años con estudios y proyectos sin saber qué problema existe?».

La oposición lamentó ayer la falta de información que ha habido en el proceso. Pacho pedirá explicaciones en la comisión de Urbanismo que se celebrará el jueves: «Habrá que estudiar el proyecto y queremos que Rivas nos especifique los pormenores y detalles».

«Obras prioritarias»

Por su parte, el concejal de Interior, Iván Álvarez, calificó ayer estas obras como «prioritarias» y apuntó que es «fundamental acometerlas de forma «ágil y precisa». «En los presupuestos llevamos una partida importantísima y en cuestiones de seguridad no hablamos de gasto sino de seguridad», ahondó el edil de Izquierda Unida para a renglón seguido decir que con la aprobación de las cuentas se iniciarán «los trámites necesarios» para garantizar el cumplimiento de la normativa contra incendios en la instalación.