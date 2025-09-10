Aumenta la flota de la recogida de basura en Oviedo

La Concejalía de Servicios Básicos y Limpieza Viaria incorpora un nuevo camión eléctrico de gran tonelaje destinado a la recogida de biorresiduos y diseñado específicamente ... para servicios urbanos. El Ayuntamiento incorpora así un nuevo vehículo 0 emisiones equipado con la última tecnología en seguridad y eficiencia.

El alcalde, Alfredo Canteli, y el edil, José Ramón Pando, lo presentaron ayer, frente al teatro Campoamor. «Se trata de un camión cien por ciento eléctrico para la recogida exclusiva de materia orgánica. Ha costado 600.000 euros y recorrerá la zona peatonal y la zona de El Antiguo fundamentalmente. Seguimos trabajando por un Oviedo más limpio», aseguró Canteli.

Junto con la adquisición de este vehículo que se incorpora al servicio de recogida de residuos de Oviedo, que dirige el concejal José Ramón Pando, el Ayuntamiento ha comprado 10.000 unidades de cubos domésticos de biorresiduos, 29 unidades de contenedores de 800 litros y 271 unidades de contenedores de 240 litros de cubos para biorresiduos de grandes generadores, además de desarrollar una campaña de información y difusión.

Este programa se integra en el Plan de Apoyo a la implementación de la normativa de residuos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.