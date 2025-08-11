El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Gema Trelles, psicóloga de Asperger Asturias. Mario Rojas

Gema Trelles

Psicóloga en la Asociación Asperger Asturias
«El autismo no es una enfermedad; es una manera diferente de sentir y vivir»

«Como entidad tenemos las necesidades de siempre: más recursos, más gente, más espacios y más tranquilidad»

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:47

La psicóloga Gema Trelles trabaja desde hace quince años con la Asociación Asperger Asturias, que ofrece terapia individual y grupal, acompañamiento, orientación laboral, reuniones ... con familias, formacion en centros y orientación y diagnóstico.

