Las obras regresan a la avenida de Galicia. P. A.

Vuelven los trabajos a la avenida de Galicia de Oviedo tras las fiestas

Los operarios de Arposa 60 trabajan ahora en el firme del tramo entre las calles Luis Fernández-Vega y Santa Teresa, y continuarán hasta Toreno

P. A.

Oviedo

Martes, 23 de septiembre 2025, 07:21

La obra de la avenida de Galicia continúa. Tras el parón por las fiestas y haberse comprometido el alcalde Alfredo Canteli que por ella pasaría el desfile del Día de América, como así fue, los operarios de Arposa 60 volvieron al tajo este lunes –festivo aún en Oviedo y con los últimos flecos de la programación de San Mateo– desde primera hora. En esta primera jornada de regreso, se centraron en el firme del tramo correspondiente entre las calles Luis Fernández-Vega y Santa Teresa, para en días posteriores avanzar hasta la confluencia con Toreno.

El retorno del ruido sorprendió a algunos vecinos; si bien, era lo previsto. Porque lo que se había hecho en el tramo afectado fue «adecentarlo» para las fiestas, explicaron fuentes cercanas a la obra.

La transformación de la avenida de Galicia en un bulevar, un bulevar hostelero, –con un presupuesto de 1,1 millones de euros, más un modificado posterior de 192.000 euros por, principalmente, el cambio del colector– deja una estampa de ampliadas aceras – 4 metros en la margen izquierda y 4,50 metros en la derecha– lo que facilita la convivencia de las terrazas hosteleras y de los peatones.

Las plazas de aparcamiento han desaparecido de la avenida –para disgusto de algunas personas– pero, a cambio, el Ayuntamiento aseguró que se reordenarán las calles cercanas que ganarán estacionamientos.

