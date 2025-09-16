El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vista desde lo alto de la renovada avenida de Galicia. Mario Rojas

La avenida de Galicia de Oviedo ya luce su imagen final: «Ha quedado muy bonita y las aceras muy anchas»

La obra «ha estado muy bien, ha dejado anchura y amplitud para pasar ante las terrazas», valoran los residentes a la espera de finalizar la reforma

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Martes, 16 de septiembre 2025, 08:30

La avenida de Galicia de Oviedo ya opera como si la obra estuviera terminada aunque aún faltan retoques. Una reforma que gusta a vecinos ... y habituales de las terrazas de la calle porque «las aceras son muy anchas y aunque pongan terrazas se va a poder pasar por la acera y no como antes, que había que ir de uno en uno para poder ir a cualquier parte». No obstante, ha dejado con cara seria a los hosteleros, ya que por el camino han mostrado un lucro cesante por las obras que en algunos establecimientos ha superado el 70%; es decir, los bares, restaurantes y cafeterías de la avenida de Galicia han dejado de ingresar siete de cada diez euros de los que facturaban el año pasado durante los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre.

