Las terrazas de la avenida de Galicia, en Oviedo, podrán volver a instalarse para las fiestas de San Mateo

La obra de la avenida de Galicia, en Oviedo, se está convirtiendo en la estrella del verano, tanto por la velocidad de la ejecución, ... como por las molestias a vecinos y hosteleros, así como por el futuro que se vislumbra, sobre todo para los últimos, con la remodelación de una calle ya de por sí comercial y que se presume que aumentará esa característica.

Según los plazos de obra, los hosteleros cuentan con volver a instalar las terrazas en la calle (dos de ellos en la margen izquierda de la vía ya lo han hecho hace casi un mes) para las fiestas de San Mateo, entre el 6 y el 10 de septiembre, según les comunicó en una circular la Concejalía de Infraestructuras a principios del mes de julio. Con ese plazo cuentan los hosteleros de la calle, que ya están trabajando en el diseño de las terrazas para ofrecer la mejor imagen del bulevar.

Mientras esto ocurre, los operarios de la empresa adjudicataria están a punto de terminar la mediana del bulevar que alberga ya las farolas modernas de dos brazos que iluminarán las calle desde el centro y que según palabras del alcalde, Alfredo Canteli, hace días, «los técnicos han hecho un montón de mediciones laboriosas para que toda la calle quede perfectamente iluminada, incluso con las colocación de las terrazas» en formato caja que llenarán toda la acera derecha de la vía.

La mediana está acabada casi en toda la extensión de la calle y sólo queda un pequeño trozo a la altura de la calle Charles Darwin hasta el entronque con la calle Cervantes.

Mientras tanto, la avenida de Galicia, que siempre ha mantenido al menos un carril en cada sentido durante toda la obra que comenzó al principio de la primavera, funcionaba durante el día de ayer con un solo carril en dirección al Campo San Francisco hacia plaza de América, ya que los operarios ya han empezado a picar la calzada de la calle para asfaltar toda la avenida de desde la plaza del General Ordóñez hasta la plaza de América.

El siguiente paso será rebajar unos ocho o diez centímetros la altura de la calzada para asfaltar la vía y dejar la obra así casi terminada a falta de remates para que los hosteleros puedan abrir las terrazas después de cinco meses de obra y una merma del 70%, según estiman, en las ventas con respecto al mismo periodo del año pasado.

La actuación se concretará en un tramo de 250 metros cuyo ancho medio de la zona pavimentada es de 16,20 metros, con aceras de 4 metros en la margen izquierda y 4,50 metros en la derecha, lo que ofrecerá un paso amplio de los peatones cuando se instalen las terrazas en la zona exterior de la acera.

Las obras cuentan con un presupuesto de 1,1 millones de euros más un modificado posterior de 192.000 euros a causa del excesivo coste de reforma y cambio del colector de la margen izquierda de la calle que originó diversos problemas técnicos.