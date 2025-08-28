El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una de las terrazas ya instaladas en la calle, que ya cuenta con las aceras acabadas hasta la plaza de América. Alex Piña
Obras en Oviedo

Las terrazas de la avenida de Galicia, en Oviedo, podrán volver a instalarse para las fiestas de San Mateo

Los operarios ya casi han terminado la mediana de la calle con sus nuevas farolas y han comenzado la instalación del nuevo pavimento

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Jueves, 28 de agosto 2025, 01:14

La obra de la avenida de Galicia, en Oviedo, se está convirtiendo en la estrella del verano, tanto por la velocidad de la ejecución, ... como por las molestias a vecinos y hosteleros, así como por el futuro que se vislumbra, sobre todo para los últimos, con la remodelación de una calle ya de por sí comercial y que se presume que aumentará esa característica.

