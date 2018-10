El Ayuntamiento ve indicios de delito en la multa retirada al coordinador de IU José Manuel López, excomisario de la Policía Local. / M. ROJAS Abre expediente por infracciones «muy graves» al excomisario de la Policía Local y al agente que maniobró para que no se tramitase la sanción G. D. -R. OVIEDO. Sábado, 6 octubre 2018, 02:25

La junta de gobierno acordó ayer la apertura de un expediente disciplinario al excomisario principal de la Policía Local, José Manuel López, y a un agente policial por posibles infracciones «muy graves» al maniobrar para impedir que se tramitase una multa al coordinador general de IU de Asturias, Ramón Argüelles. Lo hizo después de que la investigación interna llevada a cabo por dos intendentes del servicio concluyese que en los hechos se aprecian indicios de delito, además de diversas faltas administrativas que, en aplicación del reglamento de la Policía, podrían ser una, muy graves y varias, más graves.

Según pudo averiguar este diario de fuentes municipales, los instructores de la investigación consideran que las maniobras para la retirada de la sanción podrían ser constitutivas de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y abuso en el ejercicio de su función. El concejal del área, el socialista Ricardo Fernández, no quiso comentar los posibles ilícitos, ni la naturaleza de los mismos y se limitó a señalar que ahora será la instructora del expediente, designada ayer, la que debe valorar si existen esos indicios y, en su caso, remitirlos al juzgado y suspender el trámite administrativo. En caso de no hallarlos o de no considerarlos como tales, dispondrá de seis meses para resolver el trámite administrativo.

Fernández explicó que la funcionaria también puede acordar «medidas preventivas, si lo estima oportuno», como podría ser la suspensión cautelar de ambos funcionarios policiales, «pero siempre respetando todas las garantías, el imperio de la ley y bajo el principio de igualdad».

Los hechos que han dado lugar al doble expediente fueron un hallazgo fortuito, un hecho para el que los agentes de la UDEF no contaban con autorización judicial para investigar, durante las escuchas de la UDEF para desentrañar la presunta trama de amaño de contratos de suministros policiales investigada en la 'operación Enredadera', en la que figuran como investigados el excomisario y otro mando de la Policía Local.

El 10 de agosto, los agentes de la Guardia Civil escucharon a Ramón Argüelles, coordinador general de IU Asturias, llamar a José Manuel López para que le quitara una multa. El comisario accedió y maniobró para hacerlo. En una serie de llamadas al otro funcionario expedientado interviene para frenar la sanción. Concluidas las gestiones, López devuelve la llamada a Argüelles: «Puedes guardarla de recuerdo», le dice sobre el boletín de denuncia. «Ya te debo una, cabronazo», le responde Argüelles.

En las grabaciones de la UDEF, López, en apenas veinte minutos, localiza al agente que ha efectuado la denuncia. Según los instructores de la información reservada, este actuó de buena fe y fue engañado por el otro funcionario expedientado, que actuó como 'intermediario' de López para retirar la sanción.

El coordinador general de Izquierda Unida en Asturias compareció ante los medios para explicar que el coche multado con el que aparcó en la plaza de la Catedral ante la sede de la coalición tenía permiso para hacerlo, y que llamó a José Manuel López por una amistad fraguada cuando dirigía la Escuela de Seguridad Pública y López hacía lo propio con Protección Civil de Oviedo. De la apertura del expediente disciplinario ayer, se deduce que el agente que puso la multa ha contado algo que se parece más a lo que grabó la UDEF por accidente.