El edificio llamado a ser el consultorio de La Manjoya. P. L.

El Ayuntamiento inicia el expediente de cesión del consultorio de La Manjoya

El edificio, y la consiguiente parcela, deberá mantener su uso sanitario durante los próximos 30 años

Paz De Alvear

Paz De Alvear

Oviedo

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:14

Siete años llevan los vecinos de La Manjoya recibiendo consulta sanitaria en un módulo prefabricado. A pocos metros de esta estructura, un edificio rehabilitado –tras una inversión de 70.000 euros– permanece cerrado. Los vecinos, cansados, han denunciado en numerosas ocasiones el abandono al que, según sienten, le someten las administraciones, que se han culpado una a otra –Ayuntamiento y Principado– de los retrasos y problemas sufridos.

El Gobierno de Asturias lleva tiempo aguardando la cesión municipal del remodelado consultorio para proceder a equiparlo y ponerlo en marcha. La incomprensible espera, a juicio de los vecinos, está ahora más cerca de finalizar. La junta de gobierno local aprobó el pasado 28 de agosto que se inicie el expediente de cesión gratuita al Principado de Asturias del terreno y del edificio en cuestión «para dotar a La Manjoya de un consultorio médico con los adecuados recursos sanitarios, tanto humanos como materiales, debiendo ser destinados el terreno y el edificio cedidos a tal uso en el plazo de cinco años, manteniendo su destino durante los treinta años siguientes».

Si pasados estos plazos no se ha establecido el uso o no se mantiene el destino, se considerará resuelta la cesión y revertirán el terreno y el edificio al Ayuntamiento de Oviedo gratuitamente junto con las instalaciones, obras y mejoras realizadas. Un expediente que, durante quince días, estará en información pública.

