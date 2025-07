Siete años recibiendo asistencia médica en un barracón en La Manjoya, en Oviedo

Raquel Fidalgo Oviedo Miércoles, 23 de julio 2025, 07:37 Comenta Compartir

Bajo un sol que convierte el asfalto en un horno, un grupo de vecinos se concentra frente a un barracón de obra. No protestan contra ... una nueva construcción, sino contra la que desde hace siete años –debía ser una solución de seis meses– es su indigna realidad: un centro de salud provisional. A pocos metros, un edificio rehabilitado, con una inversión de más de 700.000 euros, permanece cerrado. Un año lleva así, esperando que las administraciones dejen de jugar al frontón con la salud de sus ciudadanos. «Siempre salimos perdiendo los usuarios y los vecinos», lamenta Paz Rey, secretaria de la asociación Santiago de La Manjoya, en Oviedo. «Entre lo del 'Poli' y esto, nos están matando», sentencia, vinculando el cierre de su centro social con este calvario sanitario. La mayoría de los pacientes son gente mayor, los únicos a los que se atiende aquí, pues al resto se les deriva a Otero. En verano, las consultas se reducen a un horario de 13.30 a 15 horas, justo cuando el calor es más sofocante. «Aquí parece a veces que hay cuarenta grados», se queja Esther Fernández, vecina de toda la vida. No hay pediatra. La accesibilidad es una quimera. Y para rematar, el transporte público es un enemigo más. «Nos pasa un bus cada hora», explica. «Si tengo cita a una hora y lo pierdo, ya no llego al médico».

Ayuntamiento y Principado Mientras los vecinos sufren, el Ayuntamiento y el Principado libran su particular guerra burocrática. El alcalde, Alfredo Canteli, asegura que el Consistorio ya ha puesto el ambulatorio a disposición del Gobierno regional y, para justificarlo, mostró un documento de «aceptación» firmado en agosto del año pasado. La empresa Sardalla concluyó la rehabilitación del edificio en junio de 2023. El documento de Canteli es de agosto. Sin embargo, en octubre se detectaron fisuras estructurales en el forjado. Esos defectos, a los que se aferra el Principado, no quedaron subsanados hasta el pasado abril. El grupo municipal de VOX por su parte ha alzado la voz para denunciar la «parálisis» que mantiene cerrado el ambulatorio por lo que califican como una flagrante «descoordinación, incompetencia y desprecio institucional» entre el gobierno local y el regional. Reclama una solución inmediata. «Exigimos al PP de Canteli que formalice de inmediato la cesión del inmueble al Principado y al gobierno regional que deje de poner excusas y dote cuanto antes al edificio del equipamiento necesario», sentencia la portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta.

