Cierre del centro social de La Manjoya, en Oviedo: «¿Dónde nos reunimos ahora?»

La paciencia en La Manjoya, en Oviedo, se agotó. Con más de doscientas firmas bajo el brazo, los vecinos salieron a la calle para ... denunciar lo que consideran el último acto de un «abandono» crónico: el cierre del 'Poli' es inminente. «¿A dónde vamos ahora?, ¿dónde nos vamos a reunir?», se preguntó una vecina, resumiendo la frustración de las 1.500 personas que se quedan huérfanas de su única instalación deportiva y social que, pese al mal estado en el que se encuentra el edificio y la piscina, era un punto de reunión. El único.

Para entender la herida, hay que viajar a 1972 cuando unos compañeros de la fábrica de Galdácano se pusieron manos a la obra. Renunciaron a sus pluses extra salariales para financiar las instalaciones. Al acabar su turno en la fábrica, empezaban otro, voluntario, en las obras del complejo. La empresa cedió terrenos y materiales, pero el alma y el sudor lo pusieron ellos. Era el orgullo de una comunidad obrera que levantó una piscina, un campo de fútbol, una cancha de tenis y una bolera; ahora, poco o nada queda.

Estado en el que se encuentra el 'Poli'. José Simal

Los vecinos de La Manjoya no piden milagros al Ayuntamiento, solo que no se cierre el 'Poli', que se mantenga la actividad. Gaspar Llamazares, portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, mantuvo este lunes una reunión con parte de los afectados e instó al equipo de gobierno a asumir su responsabilidad y buscar una solución. «Para el Ayuntamiento esto era un ruido de fondo y no formaba parte de las prioridades. Esto ha obligado a sus servicios jurídicos a hacer un documento. Y van derecho por la ley». Los vecinos temen que haya «especulación» tras conocer que el Consistorio negocia con las empresas que tienen proyectos residenciales en la zona que se hagan cargo de las instalaciones.

El desamparo de los vecinos de La Manjoya es tal que no hay una junta directiva ni presidente al frente del 'Poli', ya que ante la falta de acción decidieron abandonarlo todo.

El próximo lunes, 28 de julio, está marcado en rojo en el calendario. Los vecinos sabrán si se archiva el expediente o si, finalmente, salvan la historia de todo un barrio.