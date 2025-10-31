El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La campaña de bonos del comercio comenzará el día 14. M. Rojas

El Ayuntamiento de Oviedo lanza una nueva campaña de bonos para comprar en comercios

Los ciudadanos podrán descargarlos, con un máximo de tres, cada un de 10 euros, a partir del día 14 y canjearlos hasta el 8 de diciembre

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:47

Comenta

El Ayuntamiento de Oviedo ha puesto en marcha una nueva edición de su programa de incentivos al consumo, llamado Bonos Comercio de Oviedo, para dinamizar la actividad económica en los establecimientos del municipio durante el periodo prenavideño.

La iniciativa, impulsada por el Área de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, dirigida por Leticia González, cuenta con un presupuesto de 35.000 euros. Los bonos-descuento se podrán descargar desde una plataforma en una página web y el programa se desarrollará en dos fases. La primera dirigida a los negocios que podrán adherirse a la campaña desde el 5 de noviembre hasta el 8 de diciembre. La segunda fase se centrará en los consumidores, quienes podrán descargar y canjear los bonos en los comercios participantes a partir del 14 de noviembre y hasta la misma fecha límite del 8 de diciembre.

Como condiciones de uso, cada persona puede acceder a tres bonos, cada uno de 10 euros. La compra mínima es de 30 euros para gastar uno. Son acumulables entre sí, de manera que por una compra de 60 euros se pueden utilizar dos y para una de 90 euros, tres.

«Con esta nueva edición de los Bonos Comercio seguimos apostando por apoyar al comercio local, dinamizando las compras en una época clave y reforzando la conexión entre los establecimientos de barrio y la ciudadanía», indicó la concejala. Este proyecto forma parte del Plan Integral de Comercio de Oviedo y colaboran las asociaciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la AS-112 en Mieres
  2. 2 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  3. 3 La familia de Nico Riestra, la última perla del Sporting de Gijón: «No es Lamine Yamal. Los pies, en el suelo»
  4. 4 El peor viaje en coche compartido de Luarca a Vizcaya: sin carné, drogado y huyendo de un control
  5. 5 Un fallecido en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la AS-112 en Mieres
  6. 6

    Amazon plantea despedir 1.200 trabajadores en España: estos son los centros afectados
  7. 7

    Juicio por la presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»
  8. 8 Terror en el parque Isabel la Católica de Gijón
  9. 9

    Banduxu, la aldea de las veintisiete tumbas
  10. 10 Día de Todos los Santos: ¿qué tiendas y centros comerciales abren este fin de semana?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Ayuntamiento de Oviedo lanza una nueva campaña de bonos para comprar en comercios

El Ayuntamiento de Oviedo lanza una nueva campaña de bonos para comprar en comercios