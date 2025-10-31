El Ayuntamiento de Oviedo lanza una nueva campaña de bonos para comprar en comercios Los ciudadanos podrán descargarlos, con un máximo de tres, cada un de 10 euros, a partir del día 14 y canjearlos hasta el 8 de diciembre

Raquel Fidalgo Oviedo Viernes, 31 de octubre 2025, 22:47

El Ayuntamiento de Oviedo ha puesto en marcha una nueva edición de su programa de incentivos al consumo, llamado Bonos Comercio de Oviedo, para dinamizar la actividad económica en los establecimientos del municipio durante el periodo prenavideño.

La iniciativa, impulsada por el Área de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, dirigida por Leticia González, cuenta con un presupuesto de 35.000 euros. Los bonos-descuento se podrán descargar desde una plataforma en una página web y el programa se desarrollará en dos fases. La primera dirigida a los negocios que podrán adherirse a la campaña desde el 5 de noviembre hasta el 8 de diciembre. La segunda fase se centrará en los consumidores, quienes podrán descargar y canjear los bonos en los comercios participantes a partir del 14 de noviembre y hasta la misma fecha límite del 8 de diciembre.

Como condiciones de uso, cada persona puede acceder a tres bonos, cada uno de 10 euros. La compra mínima es de 30 euros para gastar uno. Son acumulables entre sí, de manera que por una compra de 60 euros se pueden utilizar dos y para una de 90 euros, tres.

«Con esta nueva edición de los Bonos Comercio seguimos apostando por apoyar al comercio local, dinamizando las compras en una época clave y reforzando la conexión entre los establecimientos de barrio y la ciudadanía», indicó la concejala. Este proyecto forma parte del Plan Integral de Comercio de Oviedo y colaboran las asociaciones.