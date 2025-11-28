El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Furgonetas y un camión de reparto en el centro. Pablo Nosti

El Ayuntamiento de Oviedo pide «tranquilidad» a los ciudadanos y promete un inicio «light» de la Zona de Bajas Emisiones

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, anuncia una campaña informativa y garantiza que «todo el mundo podrá entrar a sus garajes y residencias»

A. Arce / S. Neira

Oviedo

Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:04

Comenta

La comisión municipal de Economía, en sesión extraordinaria y urgente, dio el visto bueno definitivo este viernes al nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible ( ... PMUS) de Oviedo y a la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que entrará en vigor el próximo 1 de enero con la prohibición de acceso a su anillo interior al tráfico más contaminante. Ahora, el equipo de gobierno del Partido Popular sólo tiene que aprobar sendos asuntos en el Pleno del próximo martes para cerrar la parte administrativa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Piqué se vuelve a calzar las botas para ayudar a su Andorra y puede estar en El Molinón
  2. 2 Parking gratuito en el centro de Gijón y en La Arena para promover las compras navideñas
  3. 3 Un restaurante de Gijón llega a la final de la Mejor Pizza de España
  4. 4 Los padres de Mael, el niño gijonés amputado de manos y pies, piden soluciones para garantizar la escolarización del menor: «Necesita ayuda»
  5. 5 La policía corta la calle San Francisco de Oviedo ante la alarma por un hombre que se podía precipitar desde una azotea
  6. 6 Asaltan más de una veintena de coches en Avilés de madrugada
  7. 7 Fallece una mujer tras sufrir una caída en la Canal del Texu, en Cabrales
  8. 8

    El Ayuntamiento de Gijón estudia prohibir los patinetes eléctricos en los autobuses
  9. 9

    El Gobierno de Asturias gastará este año 60 millones más para cubrir la subida salarial a los empleados públicos
  10. 10

    Objetivo: detener a los asaltantes de casas de Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Ayuntamiento de Oviedo pide «tranquilidad» a los ciudadanos y promete un inicio «light» de la Zona de Bajas Emisiones

El Ayuntamiento de Oviedo pide «tranquilidad» a los ciudadanos y promete un inicio «light» de la Zona de Bajas Emisiones