El Ayuntamiento de Oviedo pide «tranquilidad» a los ciudadanos y promete un inicio «light» de la Zona de Bajas Emisiones

La comisión municipal de Economía, en sesión extraordinaria y urgente, dio el visto bueno definitivo este viernes al nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible ( ... PMUS) de Oviedo y a la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que entrará en vigor el próximo 1 de enero con la prohibición de acceso a su anillo interior al tráfico más contaminante. Ahora, el equipo de gobierno del Partido Popular sólo tiene que aprobar sendos asuntos en el Pleno del próximo martes para cerrar la parte administrativa.

Así lo adelantó ayer EL COMERCIO y así lo reiteró el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, al finalizar el minuto de silencio en honor de las víctimas de violencia machista, celebrado en la plaza de la Constitución. Aprovechó la ocasión, eso sí, para volver a trasladar un mensaje de «tranquilidad» a la ciudadanía ante la implantación del nuevo modelo restrictivo en el centro y El Antiguo. En sus palabras, «quiero transmitir a los ciudadanos que, además de que vamos a hacer una campaña informativa, la puesta en escena de la Zona de Bajas Emisiones será relativamente light».

Esto es, continuó el edil popular, «ni con afán recaudatorio ni de imponer sanciones; siempre buscando el bien de todos los ovetenses, evitar la contaminación y nada más». Por otro lado, también recordó Prado que la medida viene impuesta desde instancias superiores. «Es una obligación para las ciudades de más de 50.000 habitantes, una normativa que no es del Ayuntamiento, pero estamos obligados a hacerlo», reiteró, para volver a pedir calma a renglón seguido. «Que todo el mundo esté tranquilo, porque habrá muchas excepciones; todo el mundo podrá entrar a sus garajes y residencias». Y es que «al cocer, mengua: no es para echarse las manos a la cabeza», concluyó el edil.

Por lo pronto y salvo esas excepciones –como serán el acceso a parkings, autónomos, emergencias, residentes o personas con dependencia, entre otras–, a partir del 1 de enero no podrán entrar al anillo interior de la Zona de Bajas Emisiones los vehículos de diésel anteriores a 2006 y los de gasolina previos a 2001, es decir, algo menos de un diez por ciento del parque de vehículos ovetense.