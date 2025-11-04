El Ayuntamiento de Oviedo rechaza regular los pisos turísticos Vox pide limitar las licencias y crear un registro municipal y el concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta, les acusa de querer «sovietizar» el mercado en la capital

Vox llegó al Pleno del Ayuntamiento de Oviedo de noviembre con una petición para el equipo de gobierno del PP: regular el mercado de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) a través de un decálogo de actuaciones como la aprobación de una ordenanza específica, la creación de un registro municipal de pisos vacacionales, el aumento de las inspecciones, la implantación de zonas de capacidad limitada o, entre otras cosas, el establecimiento de un sistema de licencias limitadas. Es decir, intervenir de lleno en el mercado para poner freno al aumento del precio del alquiler en Oviedo. La respuesta de los populares, en cinco palabras del concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta: «Si me pinchan, no sangro».

El prólogo de una moción que no salió adelante con los votos en contra del PP y de la concejala no adscrita, Elena Figaredo, y las abstenciones del PSOE e IU-Convocatoria por Oviedo. Cuesta acusó a la portavoz de los conservadores, Sonsoles Peralta, de llevar al Pleno «una moción que haría las delicias del añorado Rubén Rosón instantes antes de crear un local autogestionado en un solar okupado de General Elorza». Según el popular, con ello, Vox sólo conseguiría «aumentar la burocracia, generar duplicidades, conformar un nuevo chiringuito y 'sovietizar' el mercado. Ni siquiera el presidente pueblo Nicolás Maduro se atrevería a tanto en Caracas», ironizó.

Después, el titular de Infraestructuras argumentó por qué el Ayuntamiento no tiene previsto regular el mercado de las VUT. En sus palabras, los planteamientos del gobierno local seguirán siendo: «monitorizar el incremento de las VUT y analizar la incidencia de ese incremento en el mercado residencial; corroborar que hasta el momento presente y en zonas como El Antiguo su implantación ha sido muy positiva porque ha permitido rehabilitar inmuebles degradados, y constatar que al momento presente el fenómeno está suficientemente regulado –por otras administraciones– y que no es necesario adoptar ninguna medida –en el ámbito municipal–».

Peralta, por su parte, acusó al PP su negativa a crear un modelo de ciudad que preserve la «identidad de Oviedo» y «proteja a los vecinos». «La identidad de Oviedo», reiteró, «está en peligro y el PP ha dicho que la única manera de revitalizar barrios como El Antiguo es convertirlo en un parque temático que expulse a sus propios residentes».