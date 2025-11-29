El Ayuntamiento de Oviedo trabaja en un plan de movilidad específico para la zona rural Coordinará la creación de caminos escolares seguros, la mejora del transporte público o la delimitación de zonas de especial sensibilidad

El equipo de gobierno de Oviedo prevé aprobar de forma definitiva el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Oviedo la próxima semana. Entre las últimas incorporaciones al documento figura una nueva medida dedicada al desarrollo de un Plan de Movilidad para la Zona Rural de Oviedo. Un instrumento específico, defiende el Ayuntamiento, para complementar el diagnóstico y propuestas del PMUS, y que coordinará diversas actuaciones ya contempladas en el primero, aunque de forma particularizada, como el desarrollo de entornos y caminos escolares seguros, la delimitación de zonas de especial sensibilidad, las propuestas de mejora del transporte público y de la implantación de líneas a la demanda, así como las acciones derivadas del Plan de Accesibilidad Universal y de la red de sendas y corredores verdes.

De este modo, sostiene el gobierno local, «el nuevo instrumento actuará como marco de referencia unificado para la planificación de la movilidad en el ámbito rural, garantizando la coherencia entre las distintas estrategias sectoriales y reforzando la conexión entre el núcleo urbano y los núcleos rurales del concejo».

Aunque todavía en una fase muy preliminar, el Ayuntamiento anticipa que el proceso de elaboración del documento deberá desarrollarse «con un alto grado de participación ciudadana» y en coordinación con los distritos rurales «a fin de recoger las necesidades y prioridades» reales de los vecinos. Dicho análisis, a ese respecto, se incorporará a la próxima actualización del PMUS, «de modo que este documento pase a integrar tanto la visión urbana como rural».

El objetivo está claro: completar el diagnóstico de la movilidad en el medio rural, identificar las principales carencias y formular propuestas adaptas a las necesidades de cada núcleo. En concreto, se analizarán los flujos de desplazamiento, la disponibilidad de transporte público y la conectividad peatonal y ciclista para definir medidas que redunden en una disminución del uso del vehículo privado.

