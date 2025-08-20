El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La cantera del monte Naranco, desde el aire. Mario Rojas
Minas en Oviedo

El Ayuntamiento prevé dar hoy luz verde a la ampliación de la cantera del Naranco

La explotación, dirigida por Arcelor, crecerá en casi seis hectáreas a cambio de proteger varias parcelas en Güeñaz y Nozalicos

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:17

La junta de gobierno del Ayuntamiento dará hoy, previsiblemente, luz verde a la aprobación inicial de la modificación del Plan General de Ordenación de Oviedo ... para las canteras del Naranco que permitirá a Arcelor ampliar la zona de extracción de dolomía en la cara menos visible del pulmón verde ovetense. Se trata del primer paso antes del necesario visto bueno del Pleno municipal a los planes de la compañía, que quiere añadir una parcela de unas seis hectáreas a la explotación entre Llugarín, el antiguo cuartel militar y Los Trapones a cambio de liberar como suelo no urbanizable y protegidos sendos terrenos en las áreas de Güeñaz y Nozalicos, hacia Llanera. La empresa ha venido manifestando a lo largo de los últimos años que precisa seguir extrayendo el mineral para llevar a cabo sus procesos en la región. El plan, confirmaron ayer fuentes cercanas a la empresa, avanza «según lo previsto».

