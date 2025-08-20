El Ayuntamiento prevé dar hoy luz verde a la ampliación de la cantera del Naranco

La junta de gobierno del Ayuntamiento dará hoy, previsiblemente, luz verde a la aprobación inicial de la modificación del Plan General de Ordenación de Oviedo ... para las canteras del Naranco que permitirá a Arcelor ampliar la zona de extracción de dolomía en la cara menos visible del pulmón verde ovetense. Se trata del primer paso antes del necesario visto bueno del Pleno municipal a los planes de la compañía, que quiere añadir una parcela de unas seis hectáreas a la explotación entre Llugarín, el antiguo cuartel militar y Los Trapones a cambio de liberar como suelo no urbanizable y protegidos sendos terrenos en las áreas de Güeñaz y Nozalicos, hacia Llanera. La empresa ha venido manifestando a lo largo de los últimos años que precisa seguir extrayendo el mineral para llevar a cabo sus procesos en la región. El plan, confirmaron ayer fuentes cercanas a la empresa, avanza «según lo previsto».

El proyecto no es nuevo, ni mucho menos. Fue planteado en un primer momento por la siderúrgica en 2008 para luego permanecer en un cajón durante años hasta que, hace justo una década, el Principado le dio su visto bueno. No obstante, la llegada del tripartito de izquierdas en 2015 lo paralizó y fue poco después del estallido de la pandemia, ya con Canteli en la Alcaldía, cuando la empresa y el Ayuntamiento retomaron las negociaciones, que cristalizaron con el inicio, en 2022, de la modificación puntual del PGO.

Una historia de casi veinte años en la que no han faltado detractores. El primer embrión del proyecto planteaba un crecimiento de 15 hectáreas que fue rechazado por los funcionarios del Consistorio. Por su parte, los ecologistas ya han denunciado que tendrá impactos en el suelo, en las aguas, en el aire, en el transporte, en la fauna y, en última instancia, en el paisaje del monte Naranco, la joya natural de Oviedo.