Martín Peláez e Ignacio Cuesta, durante la firma del acuerdo A. O.

El Ayuntamiento y el Real Oviedo firman un convenio para la reforma del estadio

Los técnicos municipales han dado el visto bueno a las obras realizadas en los fondos norte y sur del Nuevo Carlos Tartiere

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:05

El Ayuntamiento y el Real Oviedo han suscrito un convenio de colaboración por las obras de adecuación ya acometidas por la entidad deportiva en el estadio Nuevo Carlos Tartiere en los fondos norte y sur.

La firma del convenio se produce tras la aprobación, en Junta de Gobierno, para la concesión de una subvención directa de casi 150.000.000 euros con motivo de la ejecución de obras de readecuación de la cubierta del estadio.

El acuerdo cuenta con los informes técnicos municipales pertinentes, que certifican que las actuaciones ejecutadas por el Real Oviedo SAD en la cubierta de los fondos norte y sur fueron técnicamente necesarias, aunque no urgentes desde el punto de vista de la seguridad estructural inmediata y que fueron requisito indispensable para autorizar la instalación de los nuevos vídeo marcadores.

Las actuaciones ya ejecutadas constituyen una parte anticipada de una intervención de mayor alcance que deberá acometerse sobre el conjunto de la estructura del estadio durante los próximos años.

