Lola Valdés, en el escaparate de Borsellino. Fotos: Pablo Lorenzana

El 'Black Friday' llena las tiendas y aprieta al pequeño comercio de Oviedo

L os negocios locales se suman a esta tendencia con descuentos más pequeños «porque nuestros márgenes son más ajustados»

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:51

El 'viernes negro', el 'Black Friday', llenó los comercios, principalmente las grandes cadenas, de clientes y colas, sus escaparates con anuncios de hasta el 40%, y las calles de bolsas, coincidiendo además con el encendido navideño en Oviedo. Una jornada exportada de Estados Unidos que dinamiza las compras y «la gente lo aprovecha», explica Ana María Portillo, de la tienda de ropa infantil y juvenil Limonadas, en la calle Campoamor.

Muchos comercios locales se han sumado a esta tendencia aunque, resume Portillo a modo de sentir general, «para nosotros es muy dañino, porque trabajamos con márgenes muy ajustados y estamos compitiendo con grandes superficies. Yo ni siquiera tengo stock de otras temporadas para aprovechar y hacer esa rebaja más potente». Y bajar precios supone «un esfuerzo grandísimo para esa persona o familia que está detrás del negocio, que para darles el mejor servicio y un producto de calidad tiene que rascar por todos los lados».

Es decir, se suman para no quedarse atrás. «Lo tenemos que poner porque lo ponen los grandes», secunda Ana María Yera, de la tienda con ropa de hombre Impar, en la calle Palacio Valdés. En su caso, descuentos de hasta el 20% en un invierno donde «el consumo está siendo bajo». Aunque hay esperanza con remontar la campaña: «Con las luces de Navidad, a ver si se anima un poco la gente».

En el caso de la librería San Pablo, en la calle Magdalena, los carteles y las redes sociales atrajeron a los clientes: «Nosotros hacemos el 5 por ciento, las librerías tienen una ley concreta, y la gente se está animando». Más que para los regalos de Navidad, «para la gente coge libros para sí mismos», detalla Tamara García.

Lola Valdés, de Borsellino, una tienda de moda y complementos de mujer en la calle Suárez de la Riva, despachó varios regalos para Navidad. «En mi caso, sí», cuenta. Al igual que el resto, considera que en el 'Black Friday' «o te unes al resto o luchas contra el enemigo». Eso, a pesar de que el comercio local «no puede vivir de descuentos ni rebajas». Bajadas de precios que en el caso de Calzados Abelardo, en Palacio Valdés, llegaron al 15%. «Se vende algo más pero se machaca al pequeño comercio», concluye Abelardo Francisco.

