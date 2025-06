Cafca sube el telón a doce metros de altura en Oviedo

Raquel Fidalgo Oviedo Viernes, 20 de junio 2025, 21:45 Comenta Compartir

En un día de vértigo, antesala del gran partido del Real Oviedo, la compañía francesa La Meute ofreció un número de circo extremo de auténtico vértigo que dejó boquiabierto al público congregado en la plaza de La Escandalera de Oviedo. El Festival de Cafca regresó por todo lo alto en su sexta edición con la puesta en escena de la 'Rueda de la Muerte'. Sobre una estructura, a de 12 de metros de altura, los espectadores se empaparon de un espectáculo que combina acrobacias, teatro y música en directo en el marco de su gira '78 Tours'.

Lo que se vio fue mucho más que un número de circo extremo; una reflexión poética y brutal sobre la condición humana. Para Tibo y Mathieu, dos de los acróbatas y creadores del espectáculo, la rueda es una metáfora. Mientras giraban, saltaban, se desafiaron a sí mismos y a la gravedad, contando una historia. Porque el espectáculo, explicaron, «trata de la absurdidad de los humanos»; sobre esa estructura que no para de girar, «desarrollamos a qué fin vamos los humanos, dando vueltas sin llegar a ningún lado». Es, en palabras de Tibo, «una paradoja de la vida».

El festival Cafca llenó las plazas de la ciudad. Mario Rojas

La propuesta, envuelta en la música en vivo, no ofrece respuestas cerradas. Al contrario, abre un universo de posibilidades para el espectador. «Cada persona lo puede interpretar a su manera. ¿A dónde vamos? Esa es la pregunta. Cada quien puede ver una historia de amor, de hermandad o de amigos».

«Nos llevó dos años adaptarnos a la estructura y aprenderla, y luego el proceso creativo, un año más», revelaron sus creadores. Para que nadie se quede sin ver esta experiencia, este sábado y domingo repetirán función a las siete de la tarde.

La Fundación Municipal de Cultura dio así el inicio a las actividades programadas para el verano. Con Cafca llena Oviedo durante todo este fin de semana. En numerosos rincones de la ciudad se sienten las artes escénicas. En plena plaza del Ayuntamiento, la Compañía Petits Miracles escenificó 'El circo de las pulgas', con diversos pases cada hora, desde la seis de la tarde, para alegría de mayores y pequeños.

Muy cerca, Ganso & Cía tomó la plaza del Fontán para ofrecer 'Welcome and Sorry'. Teatro y 'clown' que hizo las delicias de los presentes. La plaza del Fresno fue, por su parte, el escenario ideal para el circo contemporáneo con 'Time to Loop', del Dúo Kaos; y las tablas del Filarmónica sirvieron al teatro de variedades de Taller 3; y Trascorrales para el teatro inmersivo de La Mecánica con 'Odiseas'. En cada rincón, arte; Cafca regresa con fuerza y con un público entregado.

Temas

Circo

Oviedo