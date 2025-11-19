El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La calle Fuertes Acevedo de Oviedo, donde se produjo el accidente. Pablo Nosti

Un camión vuelca de madrugada en una calle de Oviedo y corta cuatro carriles

El accidente, que no ha dejado heridos, ha deteriorado el acceso a un portal

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:55

Comenta

Un camión ha volcado esta medianoche en la calle Fuertes Acevedo de Oviedo, sin que se hayan resigstrado heridos. Como consecuencia del siniestro, el acceso al portal número 35 de la citada vía ha quedado destrozado debido al fuerte impacto y los cuatro carriles de circulación tuvieron que ser cortados el tráfico, según ha podido saber Europa Press.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de la Policía Local, la Policía Nacional y bomberos, que han trabajado para restablecer la normalidad en la vía. También han sido movilizados los servicios sanitarios, aunque no ha sido necesaria su intervención.

El siniestro ha ocurrido pasadas las 00.00 horas, cuando dos operarios de la empresa Germán Vizcaíno se encontraban trabajando en la citada calle del barrio de Buenavista. En el momento del vuelco no había viandantes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asaltan otros tres chalés en Gijón, uno de ellos con una mujer mayor dentro
  2. 2 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  3. 3 Fallece Amalia López Tuya, la lotera que dio el mayor premio de la historia de Gijón
  4. 4 El Chaflán, de Gijón, reabre con la «esencia de siempre» y cachopos descapotables
  5. 5

    El Ayuntamiento de Gijón restaurará la piscina y las pistas polideportivas de la Universidad Laboral
  6. 6

    Intentan acceder a uno de los pisos precintados en Gijón de la banda de narcos
  7. 7 Detenidos por robar de madrugada en ocho bares de Castrillón y Corvera: usaron coches con matrículas hurtadas
  8. 8 Alerta alimentaria por listeria en embutidos distribuidos en nueve comunidades, entre ellas, Asturias
  9. 9

    El Ayuntamiento de Gijón comprará la parcela de Flex para construir un aparcamiento con 150 plazas
  10. 10

    La compraventa de vivienda cae en Asturias lastrada por la menor oferta y la subida de precios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un camión vuelca de madrugada en una calle de Oviedo y corta cuatro carriles

Un camión vuelca de madrugada en una calle de Oviedo y corta cuatro carriles