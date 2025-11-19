Un camión vuelca de madrugada en una calle de Oviedo y corta cuatro carriles El accidente, que no ha dejado heridos, ha deteriorado el acceso a un portal

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:55 Comenta Compartir

Un camión ha volcado esta medianoche en la calle Fuertes Acevedo de Oviedo, sin que se hayan resigstrado heridos. Como consecuencia del siniestro, el acceso al portal número 35 de la citada vía ha quedado destrozado debido al fuerte impacto y los cuatro carriles de circulación tuvieron que ser cortados el tráfico, según ha podido saber Europa Press.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de la Policía Local, la Policía Nacional y bomberos, que han trabajado para restablecer la normalidad en la vía. También han sido movilizados los servicios sanitarios, aunque no ha sido necesaria su intervención.

El siniestro ha ocurrido pasadas las 00.00 horas, cuando dos operarios de la empresa Germán Vizcaíno se encontraban trabajando en la citada calle del barrio de Buenavista. En el momento del vuelco no había viandantes.

Temas

Oviedo