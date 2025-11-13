El Campoamor se iluminará por las enfermedades neuromusculares este sábado «Hay que concienciar de estas patologías y visibilizar las necesidades de los afectados», explica la edil ovetense María Velasco

Susana Neira Oviedo Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:52 Comenta Compartir

El Día Nacional de las Enfermedades Neuromusculares se celebrara este sábado 15 en Oviedo «con el objetivo de concienciar a la población sobre estas patologías, visibilizar las necesidades de los afectados y promover una mayor inclusión social», según explicó este jueves la concejala de Políticas Socialies, María Velasco, en la presentación de la programación acompañada de Tomás Rubio, en representación la Asociación de Enfermedades Neuromusculares del Principado de Asturias (Asempa), que cuenta con 200 familais asociadas en la comunidad. Para conmemorar esta cita, y concienciar, el Teatro Campoamor se iluminará este sábado de color naranja.

Rubio explicó durante la rueda de prensa que «las enfermedades neuromusculares, como la que yo tengo, afectan a más de 60.000 personas en España». Son patológicas crónicas, degenerativas y en muchos casos poco visibles pero aunque a veces no se vean, se sienten cada día, en cada escalón que cuesta subir, en cada puerta que no se abre, en cada trámite que se complica». La unidad especializada de enfermedades neuromusculares de HUCA atiende desde Oviedo a cientos de familias. Velasco incidió en la importancia de que esa colaboración de las administraciones.