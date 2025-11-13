El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La concejala María Velasco, cuarta por la izquierda, con miembros de Asempa. A. O.

El Campoamor se iluminará por las enfermedades neuromusculares este sábado

«Hay que concienciar de estas patologías y visibilizar las necesidades de los afectados», explica la edil ovetense María Velasco

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:52

Comenta

El Día Nacional de las Enfermedades Neuromusculares se celebrara este sábado 15 en Oviedo «con el objetivo de concienciar a la población sobre estas patologías, visibilizar las necesidades de los afectados y promover una mayor inclusión social», según explicó este jueves la concejala de Políticas Socialies, María Velasco, en la presentación de la programación acompañada de Tomás Rubio, en representación la Asociación de Enfermedades Neuromusculares del Principado de Asturias (Asempa), que cuenta con 200 familais asociadas en la comunidad. Para conmemorar esta cita, y concienciar, el Teatro Campoamor se iluminará este sábado de color naranja.

Rubio explicó durante la rueda de prensa que «las enfermedades neuromusculares, como la que yo tengo, afectan a más de 60.000 personas en España». Son patológicas crónicas, degenerativas y en muchos casos poco visibles pero aunque a veces no se vean, se sienten cada día, en cada escalón que cuesta subir, en cada puerta que no se abre, en cada trámite que se complica». La unidad especializada de enfermedades neuromusculares de HUCA atiende desde Oviedo a cientos de familias. Velasco incidió en la importancia de que esa colaboración de las administraciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en una zona verde en Gijón
  2. 2 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  3. 3 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  4. 4 Fallece una ovetense de 34 años en un accidente de tráfico en Navarra
  5. 5 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  6. 6 Christian Rivera, exjugador del Sporting: «Cuando tienes 20 años piensas que lo sabes todo»
  7. 7 El comerciante gijonés detenido por robar ropa «engañó al repartidor» para que le entregase mercancía
  8. 8 Quince años de cárcel para el padre que violó a su hija autista y fingió un suicidio en Llanes
  9. 9

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  10. 10

    Una investigación premiada por la Academia de Medicina encuentra conexión entre el intestino y el trastorno mental

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Campoamor se iluminará por las enfermedades neuromusculares este sábado

El Campoamor se iluminará por las enfermedades neuromusculares este sábado