La candidatura Oviedo 2031 crece con siete nuevos comisarios

Raquel Fidalgo Oviedo Sábado, 23 de agosto 2025, 18:46

El equipo de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031 continúa creciendo con la vista puesta en la creación del «mejor proyecto para toda Asturias», tal y como advirtió este sábado el Ayuntamiento a través de una nota de prensa. En total, siete nuevos comisariados ya están en funcionamiento desde este mes y serán los encargados de desarrollar las distintas áreas que enriquecerán la propuesta de la capital asturiana de cara a la presentación de la candidatura durante el próximo mes de diciembre. ¿Quiénes son los comisarios? Jorge Fernández León, que se encargará de las políticas culturales y públicas, Vanesa García Rodríguez e Ignacio Ruiz Allen, que harán lo propio en los campos de la arquitectura y el urbanismo –el único compartido–, Mónica Cofiño (artes escénicas contemporáneas), Marta Fernández Silverio (juventud), Leticia Sánchez Ruiz (Literatura), Aaron Zapico Braña (disciplinas musicales) y Llorián García Flórez (pensamiento contemporáneo).

Cada uno en su área, estos comisarios trabajarán directamente con creadores, artistas y agentes culturales asturianos para «facilitar su implicación en la candidatura a través de proyectos específicos», continuó el Consistorio, para, después, ir ampliando la red con las direcciones de proyectos que surjan del trabajo que realicen estos.

La elección de los comisarios, aseguraron las mismas fuentes, «responde tanto a los méritos de cada uno de ellos como al proceso de participación y escucha realizado por el equipo de la capitalidad desde principios de este años». En ese sentido, sus aportaciones «van a contribuir a fortalecer el relato de la candidatura y su dimensión artística, siempre desde la perspectiva de un gran proyecto de carácter regional».

Acumulan currículums extensos. Entre ellos, destacan Jorge Fernández León, ex viceconsejero de Cultura del Principado (de 2003 a 2011), que fue uno de los impulsores de la rehabilitación de la Universidad Laboral de Gijón; una de las cabecillas del colectivo que se hizo cargo de la antigua Librería Ojanguren, ahora Matadero Uno, en 2023 y que se ha convertido en uno de los espacios culturales de la ciudad más apreciados, Leticia Sánchez Ruiz; o el director de orquesta Aaron Zapico Braña, por citar a algunos.

Tienen una misión muy complicada por delante. Dar colorido a una candidatura que persigue situar a Oviedo y Asturias en la primera línea del panorama cultural europeo.