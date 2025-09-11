El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Organizadores y autoridades con la camiseta de la carrera 'Muévete por la salud'. P. A.

La carrera solidaria del HUCA recorrerá los aledaños del hospital el 28 de septiembre

Habrá dos modalidades, la profesional y la 'CarrerHUCA', con un fin común: colaborar con el Banco de Alimentos

Rafael Francés

Oviedo

Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:30

El HUCA se prepara para su octava carrera 'Muévete por la salud' alumbrada por el éxito y la ilusión que ponen los voluntarios y organizadores, unidos a los miles de participantes que cada año se acercan al hospital para participar. Esta edición tendrá lugar el domingo 28 de septiembre a partir de las 10.30 horas.

Habrá dos carreras: la de los llamados profesionales, para mayores de 18 años, «cronometrada, competitiva y exigente», según explicó el nefrólogo Manuel Gorostidi, uno de los organizadores, que recorrerán un circuito de 10 kilómetros en los alrededores del centro sanitario y que formará parte del calendario oficial de la Federación de Atletismo del Principado de Asturias (FAPA); y la llamada 'CarrerHUCA', de tres kilómetros, en la que se puede participar corriendo o caminando y «participan familias enteras, personas mayores, niños o gente con todo tipo de limitaciones con el objetivo de promover el ejercicio físico», explicó Gorostidi. Todo ello organizado por personal del propio hospital con más de 100 voluntarios y apoyado por un nutrido grupo de patrocinadores.

La inscripción es gratuita aunque con una condición: entregar al menos un kilo de comida a la hora de formalizarla y recoger el dorsal. Comida que se donará al Banco de Alimentos. Se realizarán a través de la empresa CCNORTE 'championchipnorte.com' hasta el 23 de septiembre.

