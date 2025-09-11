La carrera solidaria del HUCA recorrerá los aledaños del hospital el 28 de septiembre Habrá dos modalidades, la profesional y la 'CarrerHUCA', con un fin común: colaborar con el Banco de Alimentos

Rafael Francés Oviedo Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:30 Comenta Compartir

El HUCA se prepara para su octava carrera 'Muévete por la salud' alumbrada por el éxito y la ilusión que ponen los voluntarios y organizadores, unidos a los miles de participantes que cada año se acercan al hospital para participar. Esta edición tendrá lugar el domingo 28 de septiembre a partir de las 10.30 horas.

Habrá dos carreras: la de los llamados profesionales, para mayores de 18 años, «cronometrada, competitiva y exigente», según explicó el nefrólogo Manuel Gorostidi, uno de los organizadores, que recorrerán un circuito de 10 kilómetros en los alrededores del centro sanitario y que formará parte del calendario oficial de la Federación de Atletismo del Principado de Asturias (FAPA); y la llamada 'CarrerHUCA', de tres kilómetros, en la que se puede participar corriendo o caminando y «participan familias enteras, personas mayores, niños o gente con todo tipo de limitaciones con el objetivo de promover el ejercicio físico», explicó Gorostidi. Todo ello organizado por personal del propio hospital con más de 100 voluntarios y apoyado por un nutrido grupo de patrocinadores.

La inscripción es gratuita aunque con una condición: entregar al menos un kilo de comida a la hora de formalizarla y recoger el dorsal. Comida que se donará al Banco de Alimentos. Se realizarán a través de la empresa CCNORTE 'championchipnorte.com' hasta el 23 de septiembre.