Juan José Tuñón Escalada (Pola de Lena, 1956) es miembro del Cabildo de la Catedral y director del Archivo de la 'Sancta Ovetensis'. El que ... fuera abad de Covadonga desgrana la importancia del último descubrimiento sobre la sala capitular desde las luminosas y bonitas dependencias del archivo catedralicio.

–Ya que la Catedral tiene el Santo Sudario, ¿no sería una buena idea hacer una representación de la cara de Cristo gigante en 3D para el Museo de la Iglesia?

–Es muy arriesgado y yo creo que por respeto hemos de ser cautelosos. Además, también el rostro de Cristo nos lo vamos imaginando. Debemos ser cautos. A la vez hay que decir que el patrimonio religioso es un patrimonio histórico, artístico, documental, cultural, etc. Bueno, pues es un patrimonio que tiene que sostenerse y, evidentemente, la Iglesia tiene que sostenerlo con las aportaciones públicas pero también con sus propios ingresos. Yo creo que deberíamos ser más conscientes de la importancia que tiene la aportación del visitante, que además está disfrutando. Para mí no es tanto que en todos estos lugares haya una entrada o el pago de una, sino que esos dineros se inviertan en el patrimonio

–Las reformas de la Catedral, por ejemplo

–Efectivamente. Estamos dentro de un proceso de restauración importante de muchas cosas; por ejemplo, se acaba de hacer con la imagen del Salvador y se está haciendo con retablos. Estamos cada año con proyectos nuevos de restauración y de conservación. También un personal que tiene que atender, recibir al visitante... Tiene que ser un personal cualificado y realmente hay que pagar unos salarios dignos. Luego, otros aspectos como, por ejemplo, el archivo. La gente que viene al archivo a consultar lo hace lógicamente, gratuitamente. Todo eso hay que pagarlo y mantenerlo.

–¿Cuántos investigadores pasan por el archivo al año?

–No le sabría decir, pero los días que abrimos a la investigación, que son tres a la semana, para que trabajen los investigadores, hay una mesa con capacidad para seis u ocho personas. Lo interesante es que se constante que hay gente que pasa meses aquí. Estamos vinculados desde el Archivo Catedralicio con proyectos de investigación incluso de otras partes de España y de Estados Unidos, lo que indica que nuestra labor es efervescente.

–¿Cuál es la importancia real del descubrimiento de la sala capitular como sala defensiva?

–Lo que hizo el arqueólogo Iván Muñiz es una relectura, como así se planteó, de la construcción de la sala capitular pero para mí, como historiador, me parece muy interesante la contextualización y la conexión que establece entre el mundo anglo-normando y con la propia realidad ovetense, con una pugna entre las diferentes fuerzas que buscan su sitio dentro de la ciudad. Y eso es apasionante en la configuración del Oviedo medieval que no es un Oviedo aislado. Muy al contrario, es un Oviedo al que le llegan todas las corrientes europeas. Porque Asturias está como arrinconada, aislada, apartada del resto y sin embargo, yo he estudiado otras épocas donde Oviedo era una ventana abierta a Europa. Donde no existía esa idea de los siglos XVI y XVII sobre el localismo y que las montañas nos separaban de todos.

–Usted coordina el ciclo de conferencias del Ridea sobre el Arca Santa, ¿qué ha significado para la cristiandad y para Oviedo?

–El Arca Santa traspasa a Oviedo, representa a Asturias y más allá. Y no me refiero solo a lo que vendrá después con el camino jacobeo, las peregrinaciones jacobeas o el descubrimiento del sepulcro del Apóstol, porque ya antes la Cámara Santa era el lugar de peregrinación del resto de Asturias. Ha servido para situar a Oviedo como un referente de peregrinación importantísimo, la iglesia de Oviedo, la catedral de Oviedo, la 'Sancta Ovetensis'. Por otra parte, también ha sido instrumento al servicio de una política muy importante de la monarquía que respalda en aquellos siglos y a lo largo de los siglos este lugar, este santuario.

–La Cámara Santa como pieza primordial.

–La Cámara Santa es un referente muy importante que hace un servicio impresionante a la ciudad y a Asturias.

–¿Qué cosas quedan pendientes del Plan Director de la Catedral?

–Temas relacionados con la torre y algunas otras, pero bueno, son cosas que estaban dentro del plan y que se van cubriendo y que van completando. Más allá de las obras que ya le he dicho que no son mi ámbito, sí puedo afirmar sin miedo a exagerar que la Catedral es el buque insignia del patrimonio histórico artístico.

–Le han dado un premio al Plan Director de la Catedral por su 'paciencia y prudencia'.

–Son dos virtudes que son propias de la Iglesia, porque para nosotros los tiempos a veces son distintos de los cómo los marca la sociedad, y no podemos actuar con prisa. Porque también nos llevan a relaciones humanas y a la creación de mentalidad y la mentalidad se va gestando, se va generando. Respecto a ese reconocimiento, creo que además abarcaba no sólo a la Iglesia asturiana en el sentido del Cabildo-Catedralicio, de la obra que se hizo, sino sobre todo también a los profesionales, desde los arquitectos a los profesionales. En torno a ese plan se han movido arquitectos, investigadores, técnicos... y yo creo que fue un reconocimiento en el que también hubo ciencia y prudencia. Eso lo podríamos traducir en una especie de ósmosis que nos transmitimos y que refleja también que estamos caminando juntos.