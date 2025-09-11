El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Santo Sudario, durante la festividad de San Mateo del pasado año. Alex Piña

La Catedral se prepara para el Jubileo y este domingo mostrará el Santo Sudario

Desde este viernes, las banderas de la Perdonanza ondearán en la Sancta Ovetensis

P. A.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 21:03

Este domingo, festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, dará comienzo el Jubileo de la Santa Cruz, que finaliza el día de San Mateo, en la Catedral de Oviedo. A lo largo de toda la semana será posible ganar la indulgencia plenaria bajo las condiciones que establece la Iglesia –confesión, comunión y rezo por las intenciones del Papa, el Padrenuestro y el Credo–.

Bajo el lema 'La cruz, fuente de esperanza', habrá eucaristías jubilares todos los días, a las 18.30 horas, con la exposición de la Cruz de los Ángeles'. Al finalizar las celebraciones los días 14 y 21 de septiembre se mostrará el Santo Sudario frente al altar mayor para la veneración de los fieles.

Y tal como ocurre en los últimos años, desde hoy mismo las banderas de la Perdonanza ondearán en la Sancta Ovetensis gracias a la labor del guía de montaña Joaquín Álvarez.

