La Catedral se prepara para el Jubileo y este domingo mostrará el Santo Sudario
Desde este viernes, las banderas de la Perdonanza ondearán en la Sancta Ovetensis
P. A.
Jueves, 11 de septiembre 2025, 21:03
Este domingo, festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, dará comienzo el Jubileo de la Santa Cruz, que finaliza el día de San Mateo, en la Catedral de Oviedo. A lo largo de toda la semana será posible ganar la indulgencia plenaria bajo las condiciones que establece la Iglesia –confesión, comunión y rezo por las intenciones del Papa, el Padrenuestro y el Credo–.
Bajo el lema 'La cruz, fuente de esperanza', habrá eucaristías jubilares todos los días, a las 18.30 horas, con la exposición de la Cruz de los Ángeles'. Al finalizar las celebraciones los días 14 y 21 de septiembre se mostrará el Santo Sudario frente al altar mayor para la veneración de los fieles.
Y tal como ocurre en los últimos años, desde hoy mismo las banderas de la Perdonanza ondearán en la Sancta Ovetensis gracias a la labor del guía de montaña Joaquín Álvarez.
