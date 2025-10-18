El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La directiva del Club de Tenis de Oviedo en la cena de gala. Club de Tenis

Cena de gala por los 75 años del Club de Tenis de Oviedo

Casi 200 socios participan en la celebración en el club social

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Sábado, 18 de octubre 2025, 20:06

Comenta

Casi doscientos socios del Real Club de Tenis de Oviedo participaron el viernes por la noche en una cena de gala para celebrar su 75 aniversario. Los asistentes, entre ellos la presidenta, Covadonga Coto, y el resto del equipo directivo, compartieron mantel y disfrutaron de una velada con sorteo de regalos y música de jazz en directo, culminando en la pista de baile. El club aprovechó para agradecer al personal «todo su dedicación y esfuerzo para hacer posible esta celebración tan significativa».

El Real Club de Tenis de Oviedo abrió sus puertas el 14 de septiembre de 1950. Entre los promotores, las familias López-Muñiz, Linares, Alvear, Miñor y Figaredo, que recabaron el apoyo de empresarios, profesionales y deportistas para hacerlo una realidad.

