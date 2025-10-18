Cena de gala por los 75 años del Club de Tenis de Oviedo Casi 200 socios participan en la celebración en el club social

Susana Neira Oviedo Sábado, 18 de octubre 2025, 20:06

Casi doscientos socios del Real Club de Tenis de Oviedo participaron el viernes por la noche en una cena de gala para celebrar su 75 aniversario. Los asistentes, entre ellos la presidenta, Covadonga Coto, y el resto del equipo directivo, compartieron mantel y disfrutaron de una velada con sorteo de regalos y música de jazz en directo, culminando en la pista de baile. El club aprovechó para agradecer al personal «todo su dedicación y esfuerzo para hacer posible esta celebración tan significativa».

El Real Club de Tenis de Oviedo abrió sus puertas el 14 de septiembre de 1950. Entre los promotores, las familias López-Muñiz, Linares, Alvear, Miñor y Figaredo, que recabaron el apoyo de empresarios, profesionales y deportistas para hacerlo una realidad.