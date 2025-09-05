El Centro Asturiano escancia su propia sidra

Raquel Fidalgo Oviedo Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:59 Comenta Compartir

El Centro Asturiano celebró este viernes la cuarta jornada de sus fiestas en honor a Nuestra Señora de Covadonga, que terminarán el próximo lunes, que será el día grande. Los festejos desplegaron un vibrante tapiz de cultura y arraigo, poniendo de manifiesto la esencia de la región y destacando, un año más, la sidra como elemento central de la identidad asturiana. En el club del Naranco se repartieron de forma gratuita alrededor de 550 botellas de sidra, con el orgullo de haber sido elaborada en el propio lagar del Centro. Fueron numerosos los socios que no quisieron perderse la cita.

El Ángel de Javi

Mirando al presente, la programación para hoy sábado promete ser igualmente de emocionante y significativa. El plato fuerte será, a las once de la mañana, con la celebración de la XXII Carrera Atlética de Montaña Monte Naranco. Esta emblemática prueba –con llegada y salida del club– no solo desafiará la resistencia de los atletas en el imponente entorno del Naranco, sino que también tiene un noble fin solidario: toda la recaudación obtenida se destinará íntegramente a la Asociación El Ángel de Javi. Esta iniciativa subraya el compromiso social del Centro Asturiano, demostrando que las fiestas son también un momento para extender la mano a quienes más lo necesitan.

El deporte, la magia, los juegos tradicionales o la música de la mano del cuarteto arpegio Cuatro cuerdas y un jardín y del DJ Kike García completarán la programación.

