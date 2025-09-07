El Centro Asturiano repartirá 16.000 bollos en su día grande

Raquel Fidalgo Oviedo Domingo, 7 de septiembre 2025, 19:31 Comenta Compartir

El Centro Asturiano de Oviedo se prepara para poner el broche final a las fiestas de Nuestra Señora de Covadonga este lunes. Uno de los actos con más tradición, además de la misa y procesión, a partir de las 12.30 horas, será la tradicional entrega del bollo preñao y el vino. La institución tiene previsto repartir 16.000, a partir de 10 horas y con una novedad, el punto 'Bollo&Go'. Esta innovadora iniciativa permitirá a los asistentes recogerlo sin necesidad de bajarse del coche, agilizando el proceso y ofreciendo una mayor comodidad.

La música tradicional asturiana jugará un papel fundamental en la ambientación de esta jornada de clausura. La Banda de Gaitas del Centro Asturiano será la encargada de amenizar el ambiente. En la tradicional misa cantada actuará además el Coro del Centro Asturiano. Tras la ceremonia religiosa, se procederá a la emotiva bajada de la Santina hasta el mirador.

El broche de oro a esta intensa semana de festejos, que comenzaron el pasado día 2 con el pregón, serán los fuegos artificiales, que si no hay novedad el club lanzará a partir de las 21.30 horas. El programa incluye los juegos infantiles, la 'photo furgo', la gran fiesta acuática de hinchables, la exhibición de esgrima, deporte rural, concursos de baile y karaoke, y música.

Los socios volvieron este domingo a animar las instalaciones. Una de las citas habituales es el Market Fiestas, un espacio concebido para el encuentro y la promoción del talento local que reúne a diversos artesanos, todos ellos socios de la entidad. Tuvieron la oportunidad de presentar y ofrecer al público su mejor selección de productos. La oferta fue variada, desde piezas únicas de artesanía hasta productos gastronómicos de la tierra. Para complementar esta experiencia, los asistentes pudieron deleitarse con una exquisita degustación de vinos con denominación de origen León, maridados a la perfección con una selección de embutidos. Eso sí, los más mayores añoran lo de antaño: «Ya no son cómo eran. Ni hay con quién jugar a los bolos ni nos ponen música acorde a nuestra edad», expresaba Roberto Meranda, socio del CAO.