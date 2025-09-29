La consultora LyC compra el centro comercial Los Prados, en Oviedo, e invertirá cinco millones en una reforma integral La firma pretende atraer nuevos operadores para hacer del complejo «el centro de referencia en Oviedo»; el parking seguirá siendo gratis

Alberto Arce Oviedo Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:11

El sector 'retail', o comercio minorista, se encuentra en un periodo de crecimiento sostenido. Con un aumento del 6% en ventas y un 3% más de afluencia a los centros comerciales en los primeros seis meses del año en España, cobran sentido operaciones como la que acaba de cerrar un grupo inversor de capital español liderado por LyC Consultores en Oviedo. La firma ha adquirido el Centro Comercial Los Prados con el objetivo en mente de reposicionar la galería y convertirla en el «punto de referencia» comercial de los ovetenses, es decir, para tratar de competir de tú a tú con otras ofertas de compras y ocio cercanas y evitar el desplazamiento de los vecinos a otros concejos. Ese es el plan.

Según confirmó la consultora este lunes a través de una nota de prensa, la operación llevará aparejada una inversión aproximada de cinco millones de euros destinada a la reforma integral y el relanzamiento de Los Prados. El proyecto, adelantaron, «modernizará los espacios, alineándolos con las tendencias actuales y facilitando la entrada de nuevos operadores que incrementen el atractivo del centro».

Ubicado en una zona privilegiada de Oviedo que ha experimentado un notable desarrollo urbanístico en los últimos años gracias a planes municipales como la reurbanización del Bulevar de Santullano, Los Prados cuenta con 39.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable (SBA). De ellos, alrededor de 15.000 metros cuadrados corresponden al hipermercado Carrefour y el resto (otros 24.000), a la galería comercial, objeto de la adquisición por parte del grupo inversor liderado por LyC, que está distribuida en tres plantas.

El complejo, además, dispone de más de dos mil plazas de aparcamiento repartidas en dos plantas subterráneas que continuarán siendo gratuitas para los clientes. También se mantendrán los cines, tal y como figura entre los planes de la consultora, pues se trata de uno de los principales atractivos del complejo y la idea es completar la oferta de ocio y llenar los espacios vacíos de la galería.

En la actualidad, el Centro Comercial Los Prados, construido en 2002, cuenta con treinta y cinco marcas y cinco restaurantes. La galería combina alimentación, moda, complementos y servicios, con marcas como Cortefiel, Women'secret, Pepco, Koröshi y Alain Afflelou, entre otras. En ocio y restauración, el centro cuenta con los cines Yelmo, McDonald's, KFC o Sushi Tokio, además de un gimnasio Dreamfit de casi 5.000 metros cuadrados, el mayor de la ciudad

LyC Consultores gestiona una cartera de 22 centros comerciales distribuidos por toda España, sumando un total de 800.000 metros cuadrados de superficie comercial. Se trata de una firma consolidada en el sector de la consultoría y gestión de centros comerciales a nivel nacional.

Un reto

«Esta adquisición supone un gran reto para nosotros. En los últimos años nos hemos especializado en el reposicionamiento y relanzamiento de activos similares; La Farga (L'Hospitalet de Llobregat), Parque Almenara (Lorca) o Dynamia (Alicante) son buenos ejemplos. Con el apoyo de nuestros socios, confiamos en hacer de Los Prados el centro de referencia de Oviedo», señaló Ignacio Cernuda, CEO de LyC Consultores.

Los centros y parques comerciales en España han crecido un 7,1% en ventas durante el segundo trimestre de 2025 frente a los doce meses anteriores, según datos de la sexta edición del Observatorio de espacios dedicados a gran 'retail' elaborado por PwC y Apresco. Este incremento se suma a un 5,2% de crecimiento experimentado por las ventas durante 2024, frente al cierre de 2023.

