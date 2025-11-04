La ciberseguridad, una carrera de fondo ante el avance de la Inteligencia Artificial La experta del CTIC Lidia Parra muestra en los talleres de EL COMERCIO en Oviedo cómo evitar los fraudes informáticos relacionados con la IA

R. Fidalgo Oviedo Martes, 4 de noviembre 2025, 22:50

La ciberseguridad es una carrera de fondo donde la formación constante es la mejor defensa. Con esta premisa, EL COMERCIO, en colaboración con la Fundación CTIC, celebró este martes en el centro social de Villa Magdalena, en Oviedo, el primer taller de su ciclo 'Conectando generaciones'. La experta Lidia Parra ofreció a los asistentes las claves para navegar con seguridad en un entorno digital en constante evolución, donde ya irrumpen fraudes impulsados por la Inteligencia Artificial. «Los riesgos van evolucionando igual que la tecnología y se inventan nuevos», advirtió Parra, quien alertó sobre estafas cada vez más sofisticadas como la suplantación de identidad mediante la imitación de la voz de un familiar o un jefe gracias a la IA. Destacó que los delincuentes buscan siempre «la inmediatez y la urgencia» para impedir que la víctima reflexione.

La iniciativa, que conmemora los 30 años de EL COMERCIO en la red, fue muy bien recibida por los asistentes. «Las estafas llegan a diario y soy reticente, por eso estos cursos me abren la mente», aseguró María Jesús Menéndez, una de las participantes. Parra insistió en que la clave no es saberlo todo, «sino saber sitios de referencia donde puedo encontrar esa información», y recomendó consultar fuentes oficiales como la Agencia Española de Protección de Datos o los avisos del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe). «El simple hecho de haberlo leído ya te pone sobre aviso», comentó, ya que los fraudes a menudo buscan coger a la víctima desprevenida para que caiga en la trampa.

Sobre la ausencia de jóvenes en este tipo de cursos, la experta reconoció que, aunque aprenden muy rápido, «no son conscientes y creen que los riesgos los pueden sobrellevar cómodamente». Los talleres continuarán este miércoles con la jornada 'Mayores y uso del móvil', dirigido a conocer cómo organizar el teléfono inteligente, y mañana con 'Mayores y trámites con el móvil'.