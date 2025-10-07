CTIC exhibe su «tecnología al servicio de la sociedad» El asturiano ha sido el socio seleccionado por la Federación Nacional de Centros Tecnológicos para dar a conocer su trabajo. En casi 22 años, CTIC ha acompañado a más de 25.000 pymes en su transformación digital. «Para nosotros han sido fundamentales», reconoce la asturiana Tekox

Determinar qué tipo de queso conviene elaborar en función de las características de la leche disponible en ese momento. Conocer la trazabilidad de un ... producto escaneando el código QR de su etiqueta. Monitorizar y controlar un rebaño mediante pastores virtuales. Manejar, en remoto, un robot capaz de segar el terreno en el que se asienta una planta solar fotovoltaica. Predecir cuál es el mejor momento para adquirir la materia prima y para producir, en previsión de un incremento de demanda, mejorando así la gestión de procesos y evitando roturas de stock. Incluso anticiparse a posibles averías de la maquinaria. Establecer predictores de conductas suicidas mediante el uso de algoritmos e IA. Determinar cómo el cambio climático afecta a determinados cultivos, qué plantas pueden captar más CO2 o qué tipo de forraje es más conveniente para reducir las emisiones de metano en las ganaderías de vacuno.

En cifras 15 proyectos europeos en los que ha participado. En Asturias, es el primer retornador de fondos en el pilar 2 del Programa Horizon Europe.

6 redes de excelencia Cervera (computación cuántica, energías renovables, inteligencia artificial, movilidad inteligente y salud digital). En conjunto, suman 4,8 millones de euros.

6,2 millones de presupuesto maneja la Fundación CTIC este 2025. Es un 62% más que en 2020. Todos ellos son ejemplos prácticos de lo que es capaz la tecnología. La que el Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTIC) desarrolla desde su sede del Parque Científico y Tecnológico de Gijón y desde CTIC RuralTech, en el valle de Peón. En diciembre cumplirá 22 años y en este tiempo ha acompañado a más de 25.000 pequeñas y medianas empresas en su transformación digital. «Para nosotros fue fundamental», reconoce Alberto González, director de Operaciones de Tekox, empresa asturiana que desde 1976 se dedica al desarrollo y comercialización de material eléctrico. «Siempre intentamos ser avanzados en temas tecnológicos y CTIC era necesario para acompañarnos en este viaje. Con ellos hemos llevado a cabo varios proyectos que nos han ayudado a mejorar». De arriba a abajo: trabajadores en el centro de CTIC RuralTech en Peón. Ricardo Cabeza, director general de El Gaitero, explica el proyecto de trazabilidad de la sidra con DOP. Cultivo en uno de los simuladores climáticos. L. M. Algunos de esos ejemplos de «tecnología al servicio de la sociedad» son los que se han mostraron hoy en una jornada con la que la Federación Española de Centros Tecnológicos (integrada por 52 socios, que dan empleo a casi 10.800 profesionales, de los que más de 8.500 son personal investigador) quiere visibilizar el trabajo que se lleva a cabo en ellos. Es también la antesala de la tercera edición del evento sobre innovación MeeTech Spain, que se celebrará en Madrid el 13de noviembre.

