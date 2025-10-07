El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Eva Castaño (CTIC); Alberto González (Tekox), Marta Tamargo (CTIC), Enrique López (Industrias Lácteas Monteverde), Daniel Sánchez (CTIC), Marta Muñoz (Fedit) y Pablo Coca (CTIC), en el espacio Prisma. L. M.

CTIC exhibe su «tecnología al servicio de la sociedad»

El asturiano ha sido el socio seleccionado por la Federación Nacional de Centros Tecnológicos para dar a conocer su trabajo. En casi 22 años, CTIC ha acompañado a más de 25.000 pymes en su transformación digital. «Para nosotros han sido fundamentales», reconoce la asturiana Tekox

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Martes, 7 de octubre 2025, 19:02

Determinar qué tipo de queso conviene elaborar en función de las características de la leche disponible en ese momento. Conocer la trazabilidad de un ... producto escaneando el código QR de su etiqueta. Monitorizar y controlar un rebaño mediante pastores virtuales. Manejar, en remoto, un robot capaz de segar el terreno en el que se asienta una planta solar fotovoltaica. Predecir cuál es el mejor momento para adquirir la materia prima y para producir, en previsión de un incremento de demanda, mejorando así la gestión de procesos y evitando roturas de stock. Incluso anticiparse a posibles averías de la maquinaria. Establecer predictores de conductas suicidas mediante el uso de algoritmos e IA. Determinar cómo el cambio climático afecta a determinados cultivos, qué plantas pueden captar más CO2 o qué tipo de forraje es más conveniente para reducir las emisiones de metano en las ganaderías de vacuno.

