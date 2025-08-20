Cincuenta euros por persona para hacer turismo sin descuidar el bolsillo

Raquel Fidalgo Oviedo Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:18 Comenta Compartir

Oviedo vive un momento dulce. La afluencia de turistas es constante y las cifras de visitantes no dejan de crecer. Sin embargo, mientras las estadísticas nacionales dibujan un perfil de viajero con un alto poder adquisitivo, la realidad a pie de calle en la capital asturiana revela una historia con más matices: la de un destino atractivo para bolsillos muy diversos, donde el presupuesto se ajusta a la baja para disfrutar de la estancia sin descuidar la cartera. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto medio diario de un turista internacional en España alcanza los 185 euros. Esta cifra choca frontalmente con la realidad que se palpa en el entorno de la Catedral, donde muchos visitantes buscan la mejor opción para comer sin desequilibrar sus cuentas.

Es el caso de Carla Pires y Fabio Rossi, una pareja de Cerdeña (Italia). «Nos gastamos unos 50 euros al día por persona, que es lo que habíamos calculado», explica la primera. Su razonamiento es claro y sitúa a la ciudad como un destino competitivo: «Comparado con el norte de Italia, esto es barato». Una horquilla de gasto similar maneja una familia de Barcelona formada por Pepi Rodríguez, Jordi Guimerà y los jóvenes Miriam y Álex Pérez. Aunque Rodríguez admite entre risas que prefiere no pensar en los números —«¡no hago cuentas!»—, su hija lo tiene claro: «Andaremos por unos 50 o 60 euros al día por persona». Su presupuesto representa apenas un tercio de la media nacional.

La tendencia del gasto contenido también se siente en Francisco Baz y Puri Hernández, de Leganés (Madrid). «Calculamos unos 20 o 25 euros por día cada uno», afirman. Un perfil distinto es el del visitante con segunda residencia. Alberto de Mora y Raquel Leal, junto a sus hijas Érika e Irene, veranean en la casa que poseen en la ciudad. «Nuestro gasto diario puede estar entre 100 y 150 euros, pero es para toda la familia», aclaran. «Al tener casa aquí, compramos mucho en el supermercado. Siendo cuatro, el gasto cambia, pero es lo que hay». Este tipo de turista contribuye a la economía local de una forma más orientada al comercio minorista y la vida de barrio que a los grandes desembolsos en alojamiento y restauración. «La verdad, no sabemos si es caro o barato porque no medimos mucho estando de vacaciones».