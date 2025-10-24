El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Luis Carlos Albo Aguirre y Antonio González-Busto. I. C. A.

El Colegio de Abogados de Oviedo refuerza su apoyo a los letrados con «peor fortuna»

El decano Antonio González-Busto anuncia que su antecesor, Luis Carlos Albo, será el presidente del organismo asistencial

P. A.

Oviedo

Viernes, 24 de octubre 2025, 21:35

Comenta

Nuevo impulso a la Fundación Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo. El decano Antonio González-Busto anunció esta medida «para atender las necesidades de aquellos colegiados que estén en una situación comprometida y que hayan venido, por utilizar una expresión del Código Civil, a peor fortuna». La Fundación estará presidida por el decano honorífico Luis Carlos Albo Aguirre, quien aceptó esta invitación que González-Busto hizo pública durante la celebración de las X Jornadas Nacionales sobre Deontología. Y lo hizo «porque creo que la Fundación puede ayudar a los que estamos aquí y los que vendrán», según informó el Colegio.

Se trata de un nuevo impulso porque este organismo asistencial fue constituido legalmente en 2022 –aunque su creación fue acordada un año antes–, con los siguientes objetivos: la promoción y fomento de la previsión social individual entre los abogados y abogadas; la promoción y fomento de medidas de conciliación de la vida familiar y profesional de los abogados del Colegio de Abogados de Oviedo; la promoción de la asistencia social entre los colegiados del Colegio con la participación en las actividades que se organicen; el apoyo a los colegiados en situaciones de necesidad personal y/o circunstancias que dificulten el desarrollo de la profesión.

Si en el momento de su creación, Albo la acogió «con la ilusión de que se convierta en la quintaesencia del compañerismo para quienes integremos esta histórica Corporación»; ahora espera su refuerzo para el bien de todos los colegiados que así lo necesiten.

Por otra parte, y de forma independiente, el Colegio de Abogados también informó de la apertura de una bolsa de voluntarios para cubrir las guardias de Navidad del Turno de Oficio –del 24 de diciembre al 6 de enero–. Así sólo tendrán que apuntarse aquellos que muestren su disponibilidad para atender el servicio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere deja España y se muda a Estados Unidos por sorpresa
  2. 2 Conmoción en Valdesoto por la condena de tres años y medio de cárcel para Celso Roces, organizador del Rally Princesa
  3. 3 Susto en Bobes por un incendio en el Llagar El Quesu
  4. 4

    Una sentencia aboca al derribo a un chalé en Salinas que se amplió de manera irregular
  5. 5 Los vecinos de El Natahoyo, en Gijón, divididos por la llegada de los usuarios del Albergue Covadonga
  6. 6 Fin de semana gastronómico en Asturias: seis planes para disfrutar de la cocina y los productos de otoño
  7. 7 Serena Williams: «Siempre me ha importado no tanto cuántos torneos ganaba, sino mi legado en el tenis»
  8. 8

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  9. 9

    Dieciocho horas en vilo en Gijón por un incendio intencionado en el Monte Areo
  10. 10

    Una pareja afronta dos años de prisión por causar lesiones graves a su bebé al zarandearlo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Colegio de Abogados de Oviedo refuerza su apoyo a los letrados con «peor fortuna»

El Colegio de Abogados de Oviedo refuerza su apoyo a los letrados con «peor fortuna»