El Colegio de Abogados de Oviedo refuerza su apoyo a los letrados con «peor fortuna» El decano Antonio González-Busto anuncia que su antecesor, Luis Carlos Albo, será el presidente del organismo asistencial

Nuevo impulso a la Fundación Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo. El decano Antonio González-Busto anunció esta medida «para atender las necesidades de aquellos colegiados que estén en una situación comprometida y que hayan venido, por utilizar una expresión del Código Civil, a peor fortuna». La Fundación estará presidida por el decano honorífico Luis Carlos Albo Aguirre, quien aceptó esta invitación que González-Busto hizo pública durante la celebración de las X Jornadas Nacionales sobre Deontología. Y lo hizo «porque creo que la Fundación puede ayudar a los que estamos aquí y los que vendrán», según informó el Colegio.

Se trata de un nuevo impulso porque este organismo asistencial fue constituido legalmente en 2022 –aunque su creación fue acordada un año antes–, con los siguientes objetivos: la promoción y fomento de la previsión social individual entre los abogados y abogadas; la promoción y fomento de medidas de conciliación de la vida familiar y profesional de los abogados del Colegio de Abogados de Oviedo; la promoción de la asistencia social entre los colegiados del Colegio con la participación en las actividades que se organicen; el apoyo a los colegiados en situaciones de necesidad personal y/o circunstancias que dificulten el desarrollo de la profesión.

Si en el momento de su creación, Albo la acogió «con la ilusión de que se convierta en la quintaesencia del compañerismo para quienes integremos esta histórica Corporación»; ahora espera su refuerzo para el bien de todos los colegiados que así lo necesiten.

Por otra parte, y de forma independiente, el Colegio de Abogados también informó de la apertura de una bolsa de voluntarios para cubrir las guardias de Navidad del Turno de Oficio –del 24 de diciembre al 6 de enero–. Así sólo tendrán que apuntarse aquellos que muestren su disponibilidad para atender el servicio.

