El colegio de San Pedro de los Arcos de Oviedo, «un ejemplo de inclusión» La bióloga María Berdasco y la consejera Eva Ledo visitan el centro, referente de integración con alumnos de 24 nacionalidades

Raquel Fidalgo Oviedo Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:47 Comenta Compartir

Una jornada de inspiración. El colegio San Pedro de los Arcos de Oviedo recibió la visita de la científica luarquesa María Berdasco y la consejera de Educación, Eva Ledo, en el marco del proyecto 'Somos Asturias', una iniciativa diseñada para acercar la cultura de la región a un alumnado compuesto por 24 nacionalidades distintas, un centro donde el 95 por ciento de los escolares provienen de familias oriundas fuera del Principado.

Una de las claves del programa es presentar al alumnado referentes femeninos locales, y en esta ocasión, la elegida fue la doctora en Biología Molecular, María Berdasco. La científica confesó verse reflejada en la ilusión de los pequeños porque «este tipo de eventos contribuye a su educación». La bióloga no dudó en calificar al centro como «un colegio particular y un ejemplo de inclusión», y destacó que la diversidad de historias personales que alberga «lo hacen aún más bonito».

Por su parte, la consejera Eva Ledo subrayó la importancia de estas visitas para conectar con la realidad educativa. «Es muy importante que nos acerquemos a los centros para conocer la realidad que tienen y poder saber hacia dónde conviene dirigir esfuerzos que igual no estamos teniendo en cuenta», reflexionó Ledo.

Durante la mañana, las invitadas recorrieron las instalaciones del colegio San Pedro de los Arcos, charlaron con los alumnos de Infantil y Primaria e incluso compartieron un tiempo con las madres que participan en el proyecto de alfabetización del centro. Además, inauguraron un mural junto al aula que lleva el nombre del concejo de Valdés, el de María Berdasco.