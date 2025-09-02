Comienza la obra del centro social de Ventanielles

P. A. / S. N. Martes, 2 de septiembre 2025, 20:33 Comenta Compartir

Con el inicio de septiembre han comenzado –con el vallado del perímetro– las obras para la construcción del nuevo Centro Social Integrado de Ventanielles, en Oviedo, que obligará, como primer paso, a la demolición del viejo equipamiento de la plaza Lago Enol. Se trata de una actuación esperada y cuya previsión era que arrancara en el mes de agosto.

Tras sortear un error en la tramitación y la pérdida de 3,2 millones de euros concedidos procedentes de los fondos europeos, fue el pasado mes de mayo cuando el gobierno local sacó a licitación el contrato de demolición y construcción por 8,1 millones de euros. Diez empresas optaron al concurso que, finalmente, se llevó la UTE Sardalla Española S. A.-Construcciones Serrot S. A., tras presentar un presupuesto de 6,89 millones de euros (5,6 millones de euros más IVA).

El nuevo centro será la sede de la Unidad de Trabajo Social, centro social integrado y área de empleo municipal. Con un diseño encargado a Alcaraz Arquitectos S. L., contará con una superficie de 2.800 metros cuadrados –1.100 más que el actual– repartidos en tres plantas. Los servicios multifuncionales se ubicarán en la planta baja; en el primer piso estarán la biblioteca, la sala de estudios o la ludoteca, y en el segundo, los despachos, las salas para asociaciones y coworking, además de aulas para talleres. Esos recursos para la atención diurna, de convivencia y multiservicio son los que han permitido lograr 2 millones de euros de fondos europeos, por vía de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar Social, bajo la bautizada como Estrategia 'CuidAs'. Precisamente esto obliga a pisar el acelerador: la primera fase de los trabajos deberá estar finalizada en marzo de 2026. Las otras dos fases restantes, financiadas íntegramente con recursos municipales, supondrán dos y diez meses, respectivamente, de trabajos.

En una respuesta al grupo municipal de Vox, el concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta, informó durante el Pleno celebrado este martes del inicio de las obras. Los servicios que operan en el centro se reubicarán por fases, en función avancen los trabajos de la que será una de las actuaciones más importantes para el barrio de Ventanielles.