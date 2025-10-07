La Comunidad Judía de Asturias conmemora en Oviedo el ataque de Hamás

Raquel Fidalgo Oviedo Martes, 7 de octubre 2025, 21:42 Comenta Compartir

Oviedo se convirtió este martes en punto de encuentro para la Comunidad Judía del Principado de Asturias, que organizó una concentración en la Plaza de La Escandalera. El acto, que reunió a unas 50 personas, incluyendo miembros de la comunidad, sociedades de amigos de Israel y representantes del equipo de gobierno local de VOX, tuvo como objetivo conmemorar a las víctimas del ataque terrorista de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.

Aida Oceransky, portavoz de la presidenta de Beit Emunah, la Comunidad Judía del Principado de Asturias con sede en Oviedo, recordó la profunda conexión histórica del pueblo judío con la península, donde habitaron durante quince siglos. Con voz emotiva, rememoró la brutalidad de aquel fatídico día: «Aquella mañana de hace dos años partió a un pueblo entero. Más de 1200 asesinados. Hoy recordamos a cada una de esas víctimas».

Oceransky enfatizó el deseo de paz de su comunidad, pero insistió en la necesidad de llamar a las cosas por su nombre. Desmintió la narrativa de un supuesto genocidio, afirmando que «Israel no eligió la guerra, sino que es una respuesta y una defensa de un país que se niega a desaparecer». La portavoz denunció el creciente antisemitismo que obliga a muchos judíos a huir de lugares donde buscaban una vivencia pacífica. «Queremos tener una vivencia pacífica porque Israel no quiere este problema. Hay gente judía que viene a pasar unos días y marchan corriendo por la cantidad de antisemitismo», lamentó. Además, destacó que «en Israel viven dos millones de palestinos con los mismos derechos», y alertó sobre cómo «los israelíes están siendo perseguidos y se nos ha olvidado el pasado».

Por su parte, José Antonio Álvarez, presidente de la Asociación Asturiana Amigos de Israel, reconoció la complejidad de la situación. «Es algo complejo porque esta es una realidad, pero no podemos olvidar que vivimos en un mundo globalizado en tema de propaganda y es muy fácil que alguien te confunda», señaló Álvarez, apelando a la necesidad de discernir la información. Sin embargo, también trajo un rayo de esperanza al mencionar la reciente apertura de posibilidades de paz con el apoyo de países árabes, con la excepción de Irán, un factor que «hay que mirar».

Desde el ámbito político local, Sonsoles Peralta, portavoz de VOX declaró que «hoy se cumplen dos años del mayor atentado desde la Guerra Civil que ha sufrido el pueblo israelí», declaró Peralta, subrayando la gravedad del ataque. La portavoz de VOX lamentó la ausencia de representantes del Partido Popular de Oviedo en la concentración, a pesar de que «el Partido Popular de Oviedo condena a Hamás pero aquí no hay nadie, buscan la aceptación de la izquierda». Peralta concluyó su intervención haciendo hincapié en el enfoque de su partido en la gestión municipal: «En la política municipal tenemos que centrarnos en la política de Oviedo y los ciudadanos. Somos concejales y tenemos que limitarnos a pelear por el bienestar de Oviedo».

Temas

Israel

Oviedo