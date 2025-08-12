El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Exterior de la sinagoga judía en El Fontán. Mario Rojas

La comunidad judía ovetense eleva la seguridad en la sinagoga

«Incluso hemos instalado un botón del pánico», aseguran tras los cientos de insultos y amenazas recibidas a través de las redes sociales

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Martes, 12 de agosto 2025, 23:40

La comunidad judía en Oviedo tiene miedo a ataques a la sinagoga de la plaza de El Fontán tras el gran vendaval mediático que ... han provocado unas declaraciones de la presidenta de la propia sinagoga, Beit Emunáh, en las que defendió públicamente la ofensiva militar del gobierno israelí en Gaza y negó la existencia de hambruna provocada por el bloqueo a través de sus redes sociales. Precisamente en la redes sociales, la comunidad ha recibido cientos de insultos y amenazas por su postura

