La comunidad judía ovetense eleva la seguridad en la sinagoga

La comunidad judía en Oviedo tiene miedo a ataques a la sinagoga de la plaza de El Fontán tras el gran vendaval mediático que ... han provocado unas declaraciones de la presidenta de la propia sinagoga, Beit Emunáh, en las que defendió públicamente la ofensiva militar del gobierno israelí en Gaza y negó la existencia de hambruna provocada por el bloqueo a través de sus redes sociales. Precisamente en la redes sociales, la comunidad ha recibido cientos de insultos y amenazas por su postura

Fuentes de la propia comunidad explicaron que existe «mucha preocupación» y «va a venir un equipo de Madrid de la Federación de Comunidades Judías para explicarnos qué hacer ante posibles ataques y agresiones porque hay un protocolo para estas situaciones y debemos conocerlo».

Por lo pronto, en la sinagoga se han instalado más cámaras de seguridad en la parte delantera y trasera del edificio, conocido como La Casina, y un sensor en las paredes laterales para avisar sobre posibles entradas a través del procedimiento del butrón. «Incluso hemos instalado un botón del pánico para sentirnos mucho más seguros porque la gente tiene miedo a venir».

Las palabras en una red social de Beit Emunáh recibieron respuesta por parte del PSOE, que pidió la revisión de la cesión de La Casina a la comunidad judía porque «ninguna organización que utilice estos espacios públicos puede vulnerar los principios de igualdad, respeto y no discriminación». El concejal de IU, Alejandro Suárez, reclamó que se «investigue las declaraciones negacionistas del genocidio de Gaza porque el apoyo al negacionismo sólo es comparable al negacionismo nazi».