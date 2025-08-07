El PSOE de Oviedo pide revisar la cesión de La Casina del Fontán a la comunidad judía en Asturias

El concejal socialista Jorge García Monsalve solicitó este jueves al gobierno local que se revise la cesión de La Casina del Fontán en Oviedo ... a la comunidad judía de Asturias después de que la presidenta de la sinagoga, Beit Emunáh, haya defendido públicamente la ofensiva militar del gobierno israelí en Gaza y negado la existencia de hambruna provocada por el bloqueo a través de sus redes sociales.

«Creemos que, de acuerdo con el espíritu de la ordenanza reguladora de cesión de inmuebles, ninguna organización que utilice estos espacios públicos puede vulnerar los principios de igualdad, respeto y no discriminación, ni justificar actos violentos o contrarios a los derechos humanos», expresó el edil del Grupo Municipal Socialista. La formación ha presentado una batería de preguntas a la Comisión de Economía.

García Monsalve señaló que, aunque el local no se encuentra en listado anexo a la ordenanza de cesión de inmuebles, debería cumplir los principios generales de la norma. El edificio, ubicado en el número 11 de El Fontán, fue cedido en el año 1999 por la extinta sociedad del suelo Gesuosa y acoge una pequeña sinagoga, así como un centro cultural y un museo con objetos de valor histórico. «Queremos saber si considera el equipo de gobierno que las actuaciones y declaraciones de la presidenta de la entidad cesionaria son compatibles con disfrutar de un local municipal».