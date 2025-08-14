La Consejería de Salud renovará los quirófanos del Hospital Monte Naranco a lo largo de 2026 El Principado se encuentra en la actualidad mejorando el área de Alergología del hospital, que contará con dos nuevas consultas

Un instante de la visita a las obras en el área de Alergología.

Oviedo Jueves, 14 de agosto 2025, 22:12

La redacción del plan director del Hospital Monte Naranco de Oviedo tiene un plazo y las actuaciones que se dibujen en él conllevarán sus ... propios procesos administrativos; no obstante, la Consejería de Salud ya ha comenzado a realizar actuaciones aisladas. La primera fue la creación, el año pasado, de una nueva área de radiodiagnóstico en la planta semisótano equipada con una resonancia magnética y una tomografía computerizada, y que supuso un desembolso de 2,5 millones de euros. Por otro lado, en la actualidad se está realizando una mejora del área de Alergología, con dos consultas y una zona de tratamiento para hacer pruebas a las personas con alergias, que concluirán en septiembre. Y no será lo único. Saavedra adelantó que «durante el año 2026 empezaremos con la renovación de los quirófanos».

A partir de ahí, el cronograma que salga del plan director dibujará el resto. Lo cierto es que el edificio se ha quedado obsoleto, a pesar de las reformas realizadas a lo largo del tiempo, sobre todo las acometidas a finales del siglo pasado, y que las mejoras urgen. El personal del centro lleva años advirtiendo de la falta de modernización del equipamiento tanto desde el punto de vista arquitectónico como de las propias instalaciones. Existen barreras arquitectónicas, aún cuenta con habitaciones triples, y tiene todo tipo de mobiliario antiguo o desfasado, desde las camas a las mesitas y hasta al hecho de contar todavía con bañeras en los cuartos. Por otro lado, los trabajadores también denunciaban la falta de lavamanos en el servicio de Farmacia y en la zona de taquillas, pequeños espacios que limitan la movilidad del personal y un acceso a la zona de esterilización que obliga a pasar por quirófanos.

