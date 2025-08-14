El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un instante de la visita a las obras en el área de Alergología. Mario Rojas

La Consejería de Salud renovará los quirófanos del Hospital Monte Naranco a lo largo de 2026

El Principado se encuentra en la actualidad mejorando el área de Alergología del hospital, que contará con dos nuevas consultas

A. Arce

Oviedo

Jueves, 14 de agosto 2025, 22:12

La redacción del plan director del Hospital Monte Naranco de Oviedo tiene un plazo y las actuaciones que se dibujen en él conllevarán sus ... propios procesos administrativos; no obstante, la Consejería de Salud ya ha comenzado a realizar actuaciones aisladas. La primera fue la creación, el año pasado, de una nueva área de radiodiagnóstico en la planta semisótano equipada con una resonancia magnética y una tomografía computerizada, y que supuso un desembolso de 2,5 millones de euros. Por otro lado, en la actualidad se está realizando una mejora del área de Alergología, con dos consultas y una zona de tratamiento para hacer pruebas a las personas con alergias, que concluirán en septiembre. Y no será lo único. Saavedra adelantó que «durante el año 2026 empezaremos con la renovación de los quirófanos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 77 años Martín Vega, gerente de la empresa Martín Vega Maquinaria
  2. 2 Asturias eleva la alerta y el ejército acude en su ayuda para combatir once incendios
  3. 3

    Asturias advierte a los pisos turísticos: nada de cajetines en el portal, wifi obligatoria y hasta cuatro años de sanción a los incumplidores
  4. 4

    España recibe la ayuda europea en su quinto día de incendios
  5. 5 El Acebo fue un infierno: «Creí que me moría con mis hijos»
  6. 6 «Calma tensa» en Asturias: la previsión del tiempo «va a dar condiciones muy desfavorables»
  7. 7 Fallece a los 55 años Elena Menéndez, concejala de Deportes y Acción Social de Corvera
  8. 8 Sufre un accidente en Tineo y quintuplica la tasa de alcohol: investigan a un camionero gijonés
  9. 9

    Noche de los Fuegos en Gijón: 1.600 kilos de pólvora, la mayor carga pirotécnica de la historia
  10. 10 Un buitre salvaje desorientado paraliza el tráfico en Valliniello, a las afueras de Avilés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Consejería de Salud renovará los quirófanos del Hospital Monte Naranco a lo largo de 2026

La Consejería de Salud renovará los quirófanos del Hospital Monte Naranco a lo largo de 2026