La Consejería de Salud licitará las obras del consultorio de La Manjoya, en Oviedo

La Consejería de Salud ya ha recibido el informe municipal que acredita la reparación estructural del edificio que albergará el consultorio de La Manjoya ... por parte del Ayuntamiento de Oviedo, según informó este lunes. El siguiente paso será sacar a concurso las obras para habilitarlo y que recupere así, siete años después, su uso. Esto permitirá que los vecinos dejen de tener que pasar consulta en un módulo prefabricado

Con el proyecto de ejecución ya preparado, Salud espera avanzar rápido para la apertura del centro sanitario. La actuación consistirá en «adecuar el espacio diáfano que se recibirá del Ayuntamiento para transformarlo en un centro sanitario que responda a las necesidades asistenciales de la población».

Según reprochó el departamento dirigido por Concepción Saavedra, llevan años esperando por la cesión del inmueble para mejorar la atención en la zona y ofrecer un entorno de trabajo más adecuado al personal. El edificio cerró ya en 2018, hace siete años, debido a su mal estado, lo que obligó a ese traslado provisional.

Entonces, el Principado y el Ayuntamiento alcanzaron un acacuerdo. El primero se encargaría de rehabilitar el edificio y lo cedería posteriormente. Al terminar la obra, se encontraron fisuras en el forjado de la planta baja, que han sido arregladas.