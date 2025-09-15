El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El rehabilitado edificio del consultorio de La Manjoya. P. A.

La Consejería de Salud licitará las obras del consultorio de La Manjoya, en Oviedo

Ya ha recibido el informe del Ayuntamiento de Oviedo que certifica la reparación estructural del edificio

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:17

La Consejería de Salud ya ha recibido el informe municipal que acredita la reparación estructural del edificio que albergará el consultorio de La Manjoya ... por parte del Ayuntamiento de Oviedo, según informó este lunes. El siguiente paso será sacar a concurso las obras para habilitarlo y que recupere así, siete años después, su uso. Esto permitirá que los vecinos dejen de tener que pasar consulta en un módulo prefabricado

